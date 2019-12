Münchner Aeroground wird Abfertiger am Hamburger Flughafen

Der Hamburger Flughafen bekommt mit der Aeroground wieder einen zweiten Bodenabfertiger. Zuletzt wurde das Ground Handling mit einer eigenen Tochter durchgeführt.

Ein Mitarbeiter der Aeroground fertigt eine Maschine ab. © FMG

Der Flugzeug-und Gepäckabfertiger Aeroground hat den Zuschlag für eine der beiden Lizenzen für Bodenabfertigungsdienste am Flughafen Hamburg erhalten. Laut Mitteilung wird das Tochterunternehmen des Münchner Flughafens am Helmut-Schmidt-Flughafen ab August 2020 vorfeldseitige Bodenverkehrsdienstleistungen anbieten. Der Vertrag läuft bis 2027.

Aeroground sieht in der Ausweitung auf den Flughafen Hamburg einen wichtigen Schritt, um sich als einen der führenden Ground-Handling-Anbieter im deutschsprachigen Raum zu positionieren. Das Unternehmen ist neben München auch in Berlin vertreten.

Wieder zweiter Bodenabfertiger in Hamburg

Mt dem Start von Aeroground werden am Airport in der Hansestadt wieder zwei Bodenabfertigungsunternehmen ihre Dienste anbieten. Die Wisag war bis Ende März 2019 in Hamburg tätig. Nach dem Aus hatte die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovationen der Stadt Hamburg die zweite Lizenz erneut ausgeschrieben, teilte der Airport auf Anfrage von airliners.de mit.

Während dieses Verfahrens wurden alle Ground-Handling-Aufgaben am Airport von der flughafeneignen Tochter, der Ham Ground Handling durchgeführt. Das Unternehmen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter.

Lesen Sie auch: DBB/Komba übernimmt Verdi-Tarifeinigung am Hamburger Flughafen

Im Frühjahr einigten sich die Ham Ground Handling mit den Gewerkschaften Gewerkschaften DBB/Komba und Verdi in fünf Verhandlungsrunden auf einen neuen Tarifvertrag. Die Beschäftigten erhalten in zwei Schritten zunächst 3,2 Prozent mehr Geld in diesem und weitere 3,8 Prozent im nächsten Jahr. Alle Beschäftigten erreichen zudem einen Minimal-Lohn von zwölf Euro innerhalb der Tariflaufzeit - Beschäftigte mit zusätzlichen Aufgaben erhalten darüber hinaus einen Zuschlag.