Aeroflot stoppt internationale Flüge wegen Sanktionen

Aeroflot setzt wegen der drastischen westlichen Sanktionen so gut wie alle internationalen Flüge aus. Das Unternehmen teilte am Samstag mit, Flüge ins Ausland würden am Abend gestoppt. Flüge nach Russland soll es demnach ab Dienstag vorerst nicht mehr geben. Inlandsflüge und Verbindungen mit Belarus seien nicht betroffen.

Aeroflot begründete den Schritt mit "Umständen, die den Flugbetrieb beeinträchtigen".

Russlands staatliche Luftfahrtbehörde hatte russische Fluggesellschaften mit im westlichen Ausland geleasten Flugzeugen zuvor aufgerufen, ihre internationalen Flüge von Sonntag ab Mitternacht auszusetzen. Flüge vom Ausland nach Russland mit geleasten Maschinen sollten ab 8. März eingestellt werden, teilte die Behörde am Samstag mit. Grund seien die Sanktionen gegen die russische Luftfahrt und die Gefahr der Beschlagnahme von geleasten Flugzeugen russischer Gesellschaften im Ausland.

Die zweitgrößte russische Fluggesellschaft S7 hatte bereits am Freitag angekündigt, nicht mehr ins Ausland zu fliegen.

Russland wird derzeit stark von westlichen Sanktionen getroffen, die wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängt wurden. Dutzende Länder sperrten unter anderem ihren Luftraum für russische Maschinen und stoppten die Versorgung mit Ersatzteilen vor allem für Boeing- und Airbus-Maschinen.

Den russischen Fluggesellschaften droht nun teilweise die Beschlagnahme ihrer Flugzeuge im Ausland, da drei Viertel der Maschinen nicht den Unternehmen gehören sondern Leasingfirmen.

Großteil der russischen Flotten im Westen geleast

Der russische Flagcarrier hat 200 Maschinen in der Flotte. Davon befinden sich 66 Maschinen im Eigentum der Airline. Die übrigen 134 Flugzeuge hat Aeroflot geleast. Aber nur 54 Maschinen kommen von fünf russischen Leasinggebern. Die übrigen knapp 80 Maschinen stammen von 15 westlichen Lessoren.

S7 Airlines etwa betreibt 100 Flugzeuge. 34 Maschinen kommen von europäischen Leasinggebern und 61 Flugzeuge von weiteren westlichen Lessoren. Lediglich fünf Maschinen hat die Airline aus Moskau beim russischen Leasinggeber GTLK geleast. Noch eindeutiger sind die Situationen bei anderen großen russischen Airlines, wie diese Übersicht zeigt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Russische Luftfahrtbehörde verlängert Flugverbote

Wegen des Kriegs in der Ukraine verlängern die russischen Behörden derweil die Flugverbote im eigenen Land und auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Insgesamt elf Flughäfen im zentralen und südlichen Teil Russlands dürften bis 14. März nicht mehr angeflogen werden, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Samstag in Moskau mit. Betroffen sind Städte wie Rostow, Krasnodar, Kursk, Woronesch und Simferopol auf der Krim. In der bei Touristen beliebten Stadt Sotschi am Schwarzen Meer lief der Flugbetrieb offiziellen Angaben zufolge zunächst weiter.

Die russische Ostseeregion Kaliningrad werde auch weiterhin angeflogen, hieß es weiter. Dafür würden Flugrouten über neutrale Gewässer genutzt, weshalb die Flugzeit deutlich länger sei. Wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine hat etwa die EU ein Flugverbot für russische Maschinen verhängt. Moskau untersagte im Gegenzug Airlines aus diesen Ländern ebenfalls Flüge über Russland.

Russisches Flugzeug mit Ausnahmegenehmigung in Washington gelandet

Mit einer Ausnahmegenehmigung ist am Samstag ein russisches Flugzeug in der US-Hauptstadt Washington gelandet, um russische UN-Diplomaten abzuholen, die der Spionage bezichtigt werden. Dies bestätigte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. So solle die pflichtgemäße Ausreise der Diplomaten und ihrer Familien erleichtert werden. Die USA haben wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ein Flugverbot gegen russische Flugzeuge verhängt.

Die USA hatten am Montag die Ausweisung von zwölf Mitarbeitern der russischen UN-Mission angekündigt, die ihren diplomatischen Status in den USA "durch Spionagetätigkeiten missbraucht" hätten. Am nächsten Tag ordneten sie auf derselben Grundlage die Ausreise eines russischen Staatsbürgers ebenfalls bis zum 7. März an, der im Sekretariat der Vereinten Nationen arbeitete.

Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, wies die Vorwürfe zurück und sprach von "einem feindlichen Schritt" gegen sein Land. Für die russische UN-Mission sollen etwa hundert Menschen arbeiten. Zunächst geplante Rückholflüge der Aeroflot nach Europa wurden am Wochenende nicht durchgeführt.