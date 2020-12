Aeroflot denkt über maskenfreie Zone im Flugzeug nach

Die russische Airline Aeroflot denkt offenbar über maskenfreie Zonen in ihren Flugzeugen nach, berichtet "CNN" unter Berufung auf eine Aeroflot-Sprecherin. Die Airline will damit Maskenverweigerer von den übrigen Passagieren trennen. Die maskenlosen Sitze sollen in den letzten beiden Reihen der Economy-Kabinen sein.