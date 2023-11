Aeroflot und BOC einigen sich auf Flugzeugübergabe

Eine Boeing 777 von Aeroflot am Gate von oben.

Aeroflot hat bekannt gegeben, dass sie sich mit der Leasinggesellschaft BOC Aviation auf die Übergabe von neun Flugzeugen an die staatliche russische Versicherungsgesellschaft NSK geeinigt hat.

In einer Erklärung von Aeroflot heißt es, NSK werde die von BOC Aviation geltend gemachten Ansprüche begleichen.

Lesen Sie auch: { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/04/292555-459Cp8__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Alpha Romeo"} } Lesen Sie auch: Aeroflot bestätigt Nachbau von Airbus- und Boeing-Teilen ab 2024

Die Fluggesellschaft gab keine weiteren Details bekannt und auch von der Leasinggesellschaft war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die in Singapur ansässige BOC Aviation hat im November 2022 in Dublin rechtliche Schritte eingeleitet, um Ansprüche gegen 16 Versicherer für Flugzeuge geltend zu machen, die der Leasinggesellschaft gehören und in Russland festsitzen. Das geht aus einer Akte des irischen High Court hervor.

In der Erklärung von Aeroflot heißt es, dass BOC Aviation seine rechtlichen Ansprüche in Bezug auf die Flugzeuge aufgeben wird. Acht der Flugzeuge gehörten BOC und eines wurde von BOC verwaltet.

In der Erklärung heißt es, dass Aeroflot die Gespräche mit den Leasinggesellschaften fortsetzen wird, um die Ansprüche im Zusammenhang mit den im Ausland hergestellten Flugzeugen zu klären.

Ähnliche Vereinbarungen mit anderen Leasinggebern

Lesen Sie auch: Lesen Sie auch: Aeroflot kann vier Flugzeuge von Leasinggeber CDB Aviation behalten

Aeroflot hat bereits eine Reihe ähnlicher Vereinbarungen getroffen.

Im September gab Aercap, der weltweit größte Flugzeugleasinggeber, bekannt, dass er von NSK 645 Millionen US-Dollar (rund 604,19 Millionen Euro) erhalten habe, um die Versicherungsansprüche im Zusammenhang mit 17 Flugzeugen und fünf Ersatztriebwerken, die an Aeroflot und ihre Tochtergesellschaft Rossiya verleast waren, vollständig zu begleichen.