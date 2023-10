Aero Lloyd (2/2)

"Unsere Geschichte liest sich wie ein atemberaubender Bestseller", hieß es 1990 in einer Aero-Lloyd-Werbebroschüre. Ab 1981 etablierte sich die junge Airline als Ferienflieger. Seit den Neunzigern ging es bergab, 2003 kam die Insolvenz. Als Auszug aus seinem Buch "Unvergessen – Legendäre deutsche Airlines" zeichnet Andreas Spaeth in der airliners.de-Serie "20 Jahre Aero-Lloyd-Insolvenz" die wechselvolle Geschichte nach.

Bogomir Gradišnik dachte weiter groß, auch wenn seine innerdeutschen Linienflüge oft fast ohne Kundschaft an Bord unterwegs waren. Aero Lloyd bestellte 1989/90 bei McDonnell Douglas erst zwei, später vier MD-11-Langstreckenjets (Stückpreis rund hundert Millionen US-Dollar) und zeichnete vier Optionen, allein die Festbestellung hatte ein Volumen von 700 Millionen Mark.

Damit, so verkündete Aero Lloyd 1990, wolle man ab Frühjahr 1992 mit Basis am neuen Münchner Flughafen im Flugtourismus 24 Flüge wöchentlich auf acht Langstrecken in die USA und Fernost anbieten. "Die Bestellung der MD-11 lief über die Schweizer Mutter-Holding der ACM, und darüber sollte auch für Gradišnik Geld generiert werden, der hat natürlich nicht den Listenpreis bezahlt und die Vergünstigungen liefen alle über das Schweizer Konto", weiß Wolfgang John.

Und Aero Lloyd ging damals eine teure Verpflichtung ein: "Im Zusammenhang mit der geplanten MD-11-Anschaffung hatten wir dann plötzlich langfristig einen riesigen Wartungshangar in München an der Backe, der hat pro Jahr zwischen sieben und zehn Millionen Mark an Miete gekostet", erinnert sich der spätere Geschäftsführer an die anhaltende Belastung.

Unterdessen erwies sich auch das Liniengeschäft als Fass ohne Boden. "Gradišnik hat durch die innerdeutschen Flüge Verlust ohne Ende gemacht. Sein touristisches Kerngeschäft hat das nicht aufgefangen und er war unter Druck", berichtet Wolfgang John. Dem fielen bald auch die überdimensionierten Langstreckenpläne zum Opfer: "Aus wirtschaftlicher Not musste er die MD-11-Pläne aufgeben, wenn sie kurz vor der Insolvenz stehen, können sie nicht ins Langstreckengeschäft einsteigen", erklärt John.

MD-11 in Aero-Lloyd-Lackierung. © Aero Lloyd { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/yp-md11-1-7vIEMS__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Aero Lloyd"} } MD-11 in Aero-Lloyd-Lackierung. © Aero Lloyd

Dabei hätte er durchaus Chancen für die Gesellschaft in diesem Segment gesehen: "Natürlich hätte das funktioniert, wenn man den richtigen Standort für die Langstrecke gehabt hätte, Gradišnik hatte extrem guten Kontakt zu den Veranstaltern, das hätte geklappt, nur konnte er es sich nicht mehr leisten", so Wolfgang John.

British Airways will Aero Lloyd übernehmen

Der "Spiegel" berichtete damals über die angespannte finanzielle Lage, für 1989 ging danach das Luftfahrt-Bundesamt von einem "Liquiditätsfehlbetrag" von rund 49 Millionen Mark aus, der sich nach Berechnungen der Behörde bis März 1990 auf ein Defizit von 67 Millionen Mark steigern sollte. "Mit dem innerdeutschen Linienverkehr hat sich Herr Gradišnik total überhoben, er hat die Aero Lloyd eigentlich in die Verschuldung getrieben, die Frage war, geht sie pleite oder nicht", so Wolfgang John.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/08/buchab-Q7e2yZ__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Motorbuch Verlag"} } Über diesen Text Dieser Text ist ein gekürzter Auszug aus dem neuen Buch "Unvergessen - legendäre deutsche Airlines" von Andreas Spaeth, das im Motorbuch Verlag erschienen ist. Ausführlich beschreibt der Autor auch die Geschichte unter anderem von Atlantis, LTU, Bavaria/Germanair, Hapag Lloyd Flug, Aero Lloyd und Germania.

Gleichzeitig gab es eine andere interessante Entwicklung, die einen möglichen Ausweg eröffnete: British Airways suchte nach dem Mauerfall und vor der deutschen Vereinigung einen Partner, um in Deutschland im Geschäft zu bleiben, und auf den ersten Blick schien eine Verbindung mit Aero Lloyd durchaus Sinn zu machen, zumal klar war, dass die deutsche Airline allein zu klein war, um auf Dauer zu bestehen.

"British Airways wollte 1990 Aero Lloyd unbedingt übernehmen um sie als deutschen Ableger in Deutschland und Europa operieren zu lassen, das war damals sehr konkret", weiß Wolfgang John. "Was die Briten bislang noch zögern lässt, ist nicht zuletzt die Tatsache, dass niemand wirklich weiß, wem Aero Lloyd eigentlich gehört, Gradišnik ist offiziell nur einer von drei Geschäftsführern, zuständig für Finanzen", schrieb damals der "Spiegel". Bogomir Gradišnik hatte bereits im Dezember 1990 verkündet: "Wir wollen British Airways und British Airways will uns."

Unterdessen nahm das Geschäftsvolumen weiter deutlich zu – 1990 wurden 1,77 Millionen Passagiere mit 17 Flugzeugen befördert, davon 229.000 auf Linienflügen, das war das 16fache im Vergleich zum Gründungsjahr 1981, im zehnten Jahr sogar das 18fache. 1990 hatte Aero Lloyd auch ihr neues Verwaltungsgebäude in Oberursel bei Frankfurt bezogen, die Technik ihren neuen Hangar am Frankfurter Flughafen. Pro Woche gab es jetzt über hundert Linienflüge, deren Auslastung laut der Gesellschaft bei durchschnittlich 40 Prozent lag.

Gleichzeitig verschärften das hier entstehende Defizit und der zweite Golfkrieg die finanziellen Turbulenzen, der Krieg machte den gesamten östlichen Mittelmeerraum und damit eines der wichtigsten Zielgebiete zur Krisenregion und ließ die Spritpreise hochschnellen. Im November 1990 schied die letzte Caravelle aus dem Flugbetrieb aus nach 16.929 Flugstunden.

Anfang 1991 wurden die Linienflüge reduziert, gleichzeitig musste der weitere Flugbetrieb der Aero Lloyd durch kurzfristige Betriebsmittelkredite gesichert werden, die von den Gesellschaftern wie der Bayrischen Landesbank (BayernLB) und wichtigen Veranstaltern getragen wurden. Ab dem 1. April 1991 wurden bis auf die Strecke Berlin-Frankfurt alle verbliebenen Linienflüge eingestellt, am 28. März 1992 dann nach dreieinhalb Jahren Dauerverlusten auch diese letzte Linienstrecke.

Plötzlich will Lufthansa bei Aero Lloyd einsteigen

Die BayernLB wurde 1991 neuer Gesellschafter, beteiligte sich an einer Kapitalerhöhung auf 43 Millionen Mark und griff nun auch aktiv in die Geschäftsführung ein. Da kam eine Offerte von unerwarteter Seite: "Die Lufthansa war natürlich gegen den Einstieg von British Airways und hat Aero Lloyd 1992 im Rahmen eines Optionsvertrags mit der BayernLB ein Angebot gemacht: Ihr bekommt ein Darlehen von uns von über acht Millionen Mark und wir bekommen dafür ein Vorkaufsrecht an bis zu 50 Prozent vom Aero-Lloyd-Kapital unter der Bedingung, dass die Linienflüge bis Ende März 1992 aufgegeben werden", berichtet Wolfgang John.

Das Gesellschafterkapital der Aero Lloyd wäre auf diese Weise auf 60 Millionen Mark aufgestockt worden. Mit diesem Eingriff wollte Lufthansa sowohl das Einnisten von British Airways bei einem Wettbewerber in ihrem Heimatmarkt verhindern als auch einen lästigen Konkurrenten im Linienverkehr loswerden, also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ein lohnender Deal für die Kranich-Linie und ein Rettungsanker für die darbende Aero Lloyd. "Die hat das Angebot angenommen, daraufhin hat British Airways dann die Regionallinie Delta Air in Friedrichshafen gekauft", so Wolfgang John. Daraus wurde dann die Deutsche BA.

Aero-Lloyd-Crew im Jahr 1991. © Archiv Spaeth { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/aerolloyd-scn-1991archivspaeth-ifQjlt__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Archiv Spaeth"} } Aero-Lloyd-Crew im Jahr 1991. © Archiv Spaeth

Die Option auf die Übernahme lief zunächst bis Ende 1992, und Lufthansa zahlte dann für die Verlängerung der Einstiegsmöglichkeit bei Aero Lloyd bis Ende 1993, nahm sie am Ende aber nicht war. Im gleichen Jahr wurden alle drei DC-9 ausgemustert, Aero Lloyd baute nun einen eigenen Vertrieb auf, nachdem der Vertrag mit ACM als Generalvertreter ausgelaufen war.

Der Frankfurter Ferienflieger, der die Turbulenzen auch dank eines Lohnverzichts der Belegschaft im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms vorerst überstanden hatte, verkaufte nun auch Einzelplätze, was sich gut anließ. "Als ich 1994 zur Aero Lloyd kam, war sie voll auf Tourismus fokussiert, aber wenn sie ein hoch verschuldetes Unternehmen übernehmen, dann kämpfen sie wie Sisyphos", erinnert sich Wolfgang John. Bis Ende 1993 gab es nach Medienberichten einen Fehlbetrag von 59 Millionen Mark, außerdem lasteten über 350 Millionen Mark langfristige Verbindlichkeiten vor allem bei der BayernLB auf dem Ferienflieger.

Weg vom Erscheinungsbild einer Aldi-Tüte

Eine von Wolfgang Johns ersten Amtshandlungen: Er führte ein neues Erscheinungsbild ein. "Als ich kam, gab es diese seltsam vielen Farben, die sahen aus wie eine Aldi-Tüte, das hat den Mitarbeitern nicht gefallen und war auch der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln", so John.

Werbung von 1989: Aero Lloyd, "die freundliche deutsche Fluglinie". © Archiv Spaeth { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/yp-tarife1989-xRkjpx__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Archiv Spaeth"} } Werbung von 1989: Aero Lloyd, "die freundliche deutsche Fluglinie". © Archiv Spaeth

Der neue, eher konventionelle Markenauftritt in Rot, Weiß und Blau sollte nach der Vorstellung der entwickelnden Agentur eine "aggressive und integrative Dynamik" ausstrahlen.

1994 beförderte die Gesellschaft 2,7 Millionen Passagiere, immerhin wurde mit fünf Millionen Mark nach mehreren Verlustjahren wieder ein Gewinn ausgewiesen, 1995 waren es 2,85 Millionen Fluggäste.

Bei der anstehenden Entscheidung zur radikalen Flottenerneuerung spielte die Hausbank BayernLB eine große Rolle, aus politischen Gründen wollte sie europäische Flugzeuge beschaffen. Am 12. April 1995 verkündeten Airbus und Aero Lloyd den Kauf und das Leasing von insgesamt 16 Flugzeugen der Typen A320 und A321, die bis 2002 die gesamte MD-Flotte ersetzen sollten.

"Wir hatten bei Airbus volle Flexibilität, welchen Typ der A320-Familie wir nehmen, ich war immer für die A321, obwohl unsere Gesellschafter da sehr kritisch waren, ob die nicht zu groß sei. Und obwohl wir eine Mischung aus A320 und A321 wählten, haben wir mit der A321 am Ende das meiste Geld verdient", freut sich John heute noch.

D-ALAA, der erste Airbus A320 der Aero Lloyd am Flughafen Frankfurt. © AirTeamImages.com / Paul Chandler { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/421485-47oHpN__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Paul Chandler"} } D-ALAA, der erste Airbus A320 der Aero Lloyd am Flughafen Frankfurt. © AirTeamImages.com / Paul Chandler

Pünktlich zum 15jährigen Firmenjubiläum traf mit der D-ALAA am 12. Januar 1996 die erste werksneue A320 aus Toulouse in Frankfurt ein. Wie schon bei der ersten MD-83 ein Jahrzehnt zuvor wurde auch an diesem Tag mit der Ablieferung eines neuen Flugzeugtyps ein frisches Erscheinungsbild eingeführt. Es bestand aus einem farblosen, weißen Rumpf mit blau-roter Aufschrift und dem neuen Logo in gleichen Farben am Heck. In der Einheitsklasse der A320 fanden 174 Passagiere Platz, sieben mehr als in den MD-83.

Expansion nach Österreich statt Flottenreduzierung

Zur gleichen Zeit machte Aero Lloyd der Wandel in der Tourismusbranche zu schaffen. "Es kam damals die vertikale Integration der Touristik-Konzerne, sowohl bei der Tui als auch bei Neckermann mit C&N und später Thomas Cook. Dann haben alle Veranstalter ihre Kontingente zu Hapag-Lloyd Flug oder zur Condor verschoben. Ich hätte damals aus der Not heraus unsere Flotte reduzieren und Leute entlassen müssen", erinnert sich Wolfgang John.

Aber er hatte eine bessere Idee, denn in Österreich war der Flugtouristik-Markt weit weniger dynamisch, manche nannten ihn verschlafen. "Deswegen haben wir als Ausweg mit am Ende vier Flugzeugen einen Flugbetrieb aus Österreich aufgezogen, weil wir in Deutschland verdrängt wurden, ohne etwas machen zu können. Das haben wir geschafft, konnten die ganze Flotte und alle Mitarbeiter behalten und haben dort ordentlich Geld verdient", freut sich John immer noch. Das Engagement in Österreich führte damals zur Betriebsgenehmigung für die Aero Lloyd Austria. Nach dem Ende der deutschen Mutter übernahm Niki Lauda diesen Ableger und taufte ihn in FlyNiki um.

Anfang Juni 1998 stand nach monatelangen Verhandlungen die neue Gesellschafterstruktur für Aero Lloyd. Die BayernLB übernahm die Anteile von ACM und wurde bei gleichzeitiger Kapitalerhöhung mit nun 66 Prozent Anteil zum Hauptgesellschafter, während das restliche Drittel weiter Jan F. Klimitz hielt.

Ab Ende 2001 sollte Aero Lloyd ausschließlich mit Airbus-Jets fliegen, insgesamt 19, davon elf A321 und acht A320, am 4. November 2001 wurde mit der 14 Jahre alten D-ALLF die letzte Aero Lloyd MD-83 nach einem Flug von Jerez de la Frontera nach München außer Dienst gestellt. 2002 war Aero Lloyd mit 21 Flugzeugen, 1400 Mitarbeitern und 3,5 Millionen Passagieren hinter Thomas Cook Airlines (Condor), Air Berlin, Hapag-Lloyd Flug und LTU die Nummer vier am Chartermarkt und erreichte einen Marktanteil von etwa zwölf Prozent.

D-ALLF, die letzte McDonnell Douglas MD-83 der Aero Lloyd. © AirTeamImages.com / Ralf Meyermann { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/260519-5FWgn0__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Ralf Meyermann"} } D-ALLF, die letzte McDonnell Douglas MD-83 der Aero Lloyd. © AirTeamImages.com / Ralf Meyermann

Doch in Zeiten vertikal integrierter Touristikkonzerne auf der einen und boomender Billigflieger bei abnehmender Neigung für Pauschalreisen auf der anderen Seite hatte es Aero Lloyd zunehmend schwer. Man ging davon aus, dass es im deutschen Chartermarkt damals Überkapazitäten von 20 bis 30 Prozent gab.

Der damalige Geschäftsführer Wolfgang John verließ nach fast einem Jahrzehnt im Februar 2003 die Airline aber nicht, wie er sagt, mit dem Gefühl, von einem sinkenden Schiff zu entkommen. Im Sommer 2003 noch hatte die Unternehmensberatung Roland Berger für den Ferienflieger ein Sanierungskonzept erarbeitet, mit dem die Airline "gute Markt- und Überlebenschancen" gehabt hätte und ab 2006 wieder Gewinn einfliegen sollte.

Ein Airbus A321 der Aero Lloyd. © AirTeamImages.com / Keith Blincow { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/66088-A9qKjz__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Keith Blincow"} } Ein Airbus A321 der Aero Lloyd. © AirTeamImages.com / Keith Blincow

Die Hausbank dreht den Geldhahn zu

Im Oktober 2003 verweigerten die Banker der BayernLB aber erstmals das zum Überleben notwendige Geld. "Ohne die Kreditlinie für den kommenden Winter 2003/04 war Aero Lloyd auf einen Schlag überschuldet, das Ende kam auch für mich überraschend und ich war tief enttäuscht über die BayernLB", sagt Wolfgang John. "

Die BayernLB hat das Unternehmen nach 16 Jahren Zusammenarbeit fallen lassen", kommentierte die "Welt", während die Bank lapidar verlautbarte: "Der Flugmarkt ist geprägt von hohen Überkapazitäten, denen absehbar keine entsprechenden Nachfragesteigerungen gegenüberstehen."

Die Leidtragenden am 16. Oktober 2003 waren zunächst 4500 Passagiere, die ohne Rückflug im Ausland festsaßen und 4000 weitere, die vergeblich auf deutschen Flughäfen zum Abflug mit Aero Lloyd erschienen waren. Bei der Betriebseinstellung verfügte die Gesellschaft über zwölf A321 und zehn A320.