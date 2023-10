"Unsere Geschichte liest sich wie ein atemberaubender Bestseller", hieß es 1990 in einer Aero-Lloyd-Werbebroschüre. Ab 1981 etablierte sich die junge Airline als Ferienflieger. Seit den Neunzigern ging es bergab, 2003 kam die Insolvenz. Als Auszug aus seinem Buch "Unvergessen – Legendäre deutsche Airlines" zeichnet Andreas Spaeth in der airliners.de-Serie "20 Jahre Aero-Lloyd-Insolvenz" die wechselvolle Geschichte nach.

Mehr Tradition in der deutschen Luftfahrt, als der Name Aero Lloyd verheißt, geht kaum. Schon 1923 gab es erstmals eine Fluggesellschaft, die Deutscher Aero Lloyd hieß, ein Zusammenschluss mehrerer kleiner, nach dem Ersten Weltkrieg gegründeter Flugfirmen. Konkurrentin der Aero Lloyd war die Junkers Luftverkehr, doch am 6. Januar 1926 schloss man sich auf Druck der Regierung des Deutschen Reichs zur Deutschen Luft Hansa AG zusammen, die Geburtsstunde der Kranich-Linie.

Danach dauerte es 56 Jahre, bis der Name Aero Lloyd wieder zu neuem Leben erweckt wurde, allerdings zunächst nur für eine sehr kurze Dauer. Der Zeitpunkt Ende der 1970er Jahre schien günstig, nachdem die Übernahme der Bavaria Germanair durch Hapag-Lloyd-Flug eine Lücke für einen unabhängigen Anbieter hinterlassen hatte.

Diese gedachte Branchenveteran Baron Ulrich von Kaltenborn-Stachau, zuvor unter anderem bei Germanair und SAT (Vorgängerin von Germania) als Geschäftsführer gemeinsam mit zwei weiteren Mitstreitern zu nutzen. Sie gründeten im August 1979 in Frankfurt die "Aero Lloyd Luftfahrt-Verwaltungsgesellschaft mbH" und erhielten im Juni 1980 ihre Betriebsgenehmigung. In einer Pressemitteilung vom Mai 1980 hieß es: "Das Konzept von Aero Lloyd heißt Mittelstreckentouristik (...) mit wirtschaftlichen Düsengeräten um 100 Plätze."

Eine Sud Caravelle 10B1R der Aero Lloyd. © AirTeamImages.com / Wolfgang Mendorf { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/09/121530-YbWer8__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Wolfgang Mendorf"} } Eine Sud Caravelle 10B1R der Aero Lloyd. © AirTeamImages.com / Wolfgang Mendorf

Zur Flotte gehörten zwei Caravelle 10R und eine dritte wurde gekauft, aber nicht ausgeliefert. Die Flugzeuge entsprachen in ihrer Farbgebung den früheren Farben von Air France, nur bei Aero Lloyd in Rot statt Blau. Der erste Flug führte von Frankfurt über Düsseldorf nach Athen. Doch schon im Herbst geriet die Neugründung in Schwierigkeiten, Baron von Kaltenborn-Stachau schied aus, ein weiterer Gesellschafter zog erhebliche Kapitalanteile zurück, der Versuch der 72 Mitarbeiter, den Flugbetrieb bei spürbarem Lohnverzicht trotzdem weiterzuführen, scheiterte. Bereits am 2. Dezember 1980 stellte die kaum ein halbes Jahr junge Aero Lloyd ihren Flugbetrieb schon wieder ein.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/08/buchab-Q7e2yZ__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Motorbuch Verlag"} } Über diesen Text Dieser Text ist ein gekürzter Auszug aus dem neuen Buch "Unvergessen - legendäre deutsche Airlines" von Andreas Spaeth, das im Motorbuch Verlag erschienen ist. Ausführlich beschreibt der Autor auch die Geschichte unter anderem von Atlantis, LTU, Bavaria/Germanair, Hapag Lloyd Flug, Aero Lloyd und Germania.

Ferienflüge mit DC-9 nach Indonesien

Aber Baron von Kaltenborn-Stachau ließ nicht locker, bereits am 16. Dezember 1980 gründete er die "neue" Aero Lloyd und firmierte ab 6. Januar 1981 offiziell als "Aero Lloyd Flugreisen GmbH & Co. Luftverkehrs KG". Um einen schnellen Neustart zu erreichen, übernahm man das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) von der Vorgängerin und auch deren Flugzeuge sowie gleichzeitig die zuvor aufgelaufenen Schulden, etwa gegenüber dem Frankfurter Flughafen.

Am 1. April 1981 startete eine fast voll besetzte Caravelle zum Erstflug unter dem Iata-Code LL für Aero Lloyd von Frankfurt nach Rom, zu dieser Zeit verfügte der Neuling über zwei Caravelle und etwa 50 Mitarbeiter, zur Sommersaison 1981 war auch die dritte Caravelle einsatzbereit. Im ersten Jahr bot Aero Lloyd als unabhängige reine Chartergesellschaft den Veranstaltern bereits 27 Ziele rund ums Mittelmeer an und es konnten 112.000 Passagiere an Bord begrüßt werden, wichtigste Startflughäfen waren Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg.

Bereits im ersten Geschäftsjahr übernahmen die beiden Firmen DAL Deutsche Luftfahrt Leasing (76 Prozent) und Air Charter Market (ACM, 24 Prozent) die Gesellschaft. Beide gehörten zum Einflussbereich eines Mannes, der bei Aero Lloyd fortan eine wichtige Rolle spielen sollte: Bogomir Gradišnik, in der Branche kein Unbekannter, der ab 1972 bereits als Geschäftsführer bei Germanair tätig gewesen war. "Wer die Geldgeber von Aero Lloyd waren, wurde nie so ganz klar", sagt ein langjähriger Branchenbeobachter, zumal ACM einer Holding im Schweizer Steuerparadies Zug gehörte. Offenbar stand im wesentlichen Gradišnik hinter allem, der selbst erst 1984 bei Aero Lloyd aktiv einstieg.