Aero Days in Berlin: Airbus wirbt für Wasserstoff, Boeing für mehr Effizienz

Quer durch die Luftfahrtbranche ist seit Monaten immer wieder zu hören, dass das Bekenntnis zu einer stetig umweltschonenderen Luftfahrt auch mit Corona weiter steht. Trotz des finanziellen Drucks sollen die nötigen Investitionen getätigt werden. Das angestrebte Public-Pivate-Partnership-Modell soll im europäischen Rahmen nicht weniger als den Totalumbau des Energie- wie auch Verkehrssektors zeitigen.

Der Luftfahrt kommt dabei, trotz ihres überschaubaren Gesamtbeitrags an den Treibhausgasemissionen, eine symbolische Rolle zu. Es bedarf neuer, teils disruptiver Technologien und einer Menge politischen Willens, diese marktfähig zu machen. Gleichzeitig entzündet sich an ihr der Klimastreit wie an kaum einem anderen Bereich. Der kommerzielle Betrieb eines emissionsfreien Flugzeuges ließe wenig Ausreden für andere Sektoren, Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen.

Sowohl die Branche als auch die Politik scheinen die mögliche Rolle der Luftfahrt als Triebkraft zu mehr Klimaschutz wohl auch deswegen immer deutlicher anzunehmen. Der Blick nach vorne löst auf Zusammenkünften die Corona-Trübsal ab. So auch beim "Aero Days 2020"-Forum beim "Berlin Aviation Summit". Aufgrund der Pandemie als virtuelle Konferenz veranstaltet, bekannten sich Entscheider aus Wirtschaft und Politik zu ambitionierten Zielen, vor allem dem umfangreichen Einsatz synthetischer Treibstoffe und dem kommerziellen Betrieb eines Wasserstoff-Flugzeuges bis Mitte der 2030er.

Im tiefen Tal der fehlenden Milliarden

Der erste Tag am Dienstag wurde jedoch zunächst für eine recht düstere, wenn auch nicht neue Bestandsaufnahme genutzt. Die Größe der Aufgabe im Angesicht der Krise Thema der hochkarätig besetzten Reihe von Video-Interviews mit unter anderem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Verkehrskommissarin Adina Valean.