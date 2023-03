Aercap: Russische Airlines und Versicherer verhandeln über Entschädigungen

Russische Airlines und deren Versicherer sind laut Aercap auf den Flugzeugvermieter zugekommen, um über mögliche Entschädigungen zu verhandeln. Dabei geht es um die nach Russlands Invasion in der Ukraine gestrandeten Flugzeuge.

Aercap teilte am Donnerstag mit, dass russische Airlines und deren Versicherer an die Flugzeugleasinggesellschaft herangetreten seien, um mögliche Entschädigungen für die nach der Invasion in der Ukraine gestrandeten Flugzeuge zu erhalten. Laut Aercap sei jedoch unklar, ob eine Einigung erzielt werden könne.

Aufgrund der gegen Russland verhängten westlichen Sanktionen müsste ein solcher Vorschlag von der Europäischen Union und den USA genehmigt werden. Weder die EU noch die USA deuteten bisher an, solche Transaktionen zulassen zu wollen.

Russland als wichtiger Markt für Leasinggeber

Vor der Invasion war Russland ein wichtiger Markt für Flugzeugvermieter. Viele russische Airlines leasten Flugzeuge von Boeing und Airbus bei westlichen Leasinggesellschaften.

Westliche Sanktionen zwangen die Leasingfirmen zur Kündigung dieser Verträge. Da Moskau sich weigerte, die Flugzeuge zurückzugeben, stehen Maschinen westlicher Leasinggesellschaften im Wert von fast zehn Milliarden Dollar (rund 9,4 Milliarden Euro) in Russland. Die Leasingfirmen machen nun Ansprüche gegen ihre eigenen Versicherer geltend.

"Einige russische Fluggesellschaften und ihre Versicherer sind an uns herangetreten, um mögliche Versicherungsansprüche für einige unserer in Russland verlorenen Flugzeuge zu klären", sagte Aercap-CEO Aengus Kelly in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

"Es ist jedoch noch zu früh, um zu wissen, ob sich daraus etwas ergeben wird. Wir können zu diesem Zeitpunkt nichts weiter dazu sagen", erklärte er.

Aercap verfolgt Versicherungsansprüche gegen seinen eigenen sowie gegen die Versicherer und Rückversicherer der russischen Fluggesellschaften.

Der weltweit zweitgrößte Leasinggeber SMBC teilte in einem Schreiben vom 15. September an den irischen High Court mit, dass er mit Aeroflot und dem Versicherer der russischen Staatsairline, über eine Zahlung als Gegenleistung für die Übertragung des Flugzeugs auf den russischen Versicherer, oder dessen Vertreter, gesprochen habe.

SMBC lehnte es ab, sich zu diesem Schreiben zu äußern.