Russland-Leasing: Aercap meldet Milliardenschaden an Versicherer

Aercap hat 135 Flugzeuge und 14 Triebwerke an russische Fluggesellschaften verleast. Nur wenige davon wurden zurückgegeben. Das wird jetzt ein 3,5 Milliarden US-Dollar teurer Fall für die Versicherungen.

Rossiya Airlines Airbus A319 in Moskau.

Der drohende Verlust von Leasing-Flugzeugen im Zuge der Russland-Sanktionen beginnt neben den Flugzeugfinanzierern auch die Versicherungsbranche zu treffen. Das weltgrößte Flugzeug-Leasingunternehmen Aercap hat nun bei der Assekuranz Schäden in Höhe von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar (rund 3,2 Mrd Euro) angemeldet, wie Finanzchef Peter Juhas bei der Bilanzvorlage des Unternehmens am Mittwoch berichtete.

Den Angaben zufolge hatte Aercap 135 Maschinen und 14 Triebwerke an russische Fluggesellschaften vermietet. Davon habe das Unternehmen bisher 22 Flugzeuge und drei Triebwerke zurückgeholt. Das Restrisiko liegt demnach bei rund 2,5 Milliarden Dollar.

In wie weit die Flugzeuge aktiv zurückgegeben wurden oder sie sich zu Beginn der Flugverbote etwa in Wartung im Ausland befanden und deswegen zurückgeholt werden konnten, gab es keine offiziellen Informationen.

CH-Aviation listet insgesamt 24 von Aercap an russische Betreiber verleaste Flugzeuge auf, die sich seit beginn der Sanktionen nicht mehr in Russland befinden, nur neun davon sollen aktiv an Aercap zurückgegeben worden sein:

Überblick Aercap-Flugzeuge außerhalb Russlands Typ Airline Reg. Commentary B767-300(ER) Pegas Fly VP-BMC Rückgabe an den Vermieter A319-100 Rossiya VP-BBU Rückgabe an den Vermieter B737-800 Royal Flight VQ-BRF Rückgabe an den Vermieter B757-200 Royal Flight VP-BOO Rückgabe an den Vermieter B757-200 Royal Flight VP-BRL Rückgabe an den Vermieter B757-200 Royal Flight VQ-BTB Rückgabe an den Vermieter B777-300(ER) Royal Flight VQ-BGP Rückgabe an den Vermieter B777-300(ER) Azur Air VQ-BZC Rückgabe an den Vermieter? B777-200(ER) Nordwind Airlines VP-BJG Nach Istanbul geflogen A330-300 Nordwind Airlines VP-BUI Nach Istanbul geflogen B767-300(ER) Royal Flight VP-BLG Nach Istanbul geflogen B777-300(ER) Royal Flight VP-BGK Nach Istanbul geflogen A319-100 Aurora VP-BWL Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen A321-200 Nordwind Airlines VQ-BOD Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen B737-800 Nordwind Airlines VP-BPI Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen B737-800 Nordwind Airlines VP-BPY Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen B737-900(ER) Pegas Fly VP-BZY Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen B767-300(ER) Pegas Fly VP-BOY Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen B767-300(ER) Pegas Fly VQ-BTQ Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen B777-200(ER) Pegas Fly VP-BJF Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen B777-300(ER) Royal Flight VQ-BGL Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen A320-200N smartavia VP-BOF Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen B737-700 smartavia VP-BYY Außerhalb Russlands zur Wartung vor den Sanktionen B767-300(ER) Royal Flight VP-BLC Außerhalb Russlands zum Storage vor Sanktionen Von Aercap an russische Betreiber verleaste Flugzeuge, die sich nicht mehr in Russland befinden. Quelle: CH-Aviation

"Wir versuchen, weitere Flugzeuge und Triebwerke von früheren russischen Airline-Kunden zurückzuholen", teilte Aercap mit. Es sei jedoch unklar, ob die Leasinggesellschaft dazu in der Lage sein werde, oder in welchem Zustand sich diese Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Rücknahme befinden würden, heißt es im Finanzbericht.

EU-Sanktionen gegen Russland treffen die Branche. © Adobe Stock / mhp Serie Russland-Sanktionen Rechtsanwältin Nina Naske erläutert die Folgen der EU-Sanktionen gegen Russland für die Luftfahrt. 5 Artikel 33 Minuten Zur Serie

Sorge um Wert der russischen Leasing-Flotten

Der Flugzeugfinanzierer erwartet, dass er den Wert derjenigen Maschinen abschreiben muss, die nicht im zu Ende gehenden ersten Quartal zurückgeholt werden können.

Gemessen am Buchwert machten die an russische Gesellschaften verleasten Flugzeuge und Triebwerke Ende Dezember bei Aercap etwa fünf Prozent der eigenen Flotte aus.

Nach Angaben der Luftfahrtberatung IBA hatten sich am 10. März insgesamt noch 523 Maschinen ausländischer Flugzeugfinanzierer in Russland befunden. Allerdings gehören längst nicht alle Maschinen in den Flotten Leasinggesellschaften aus der Europäischen Union, den USA oder Großbritannien, sondern auch chinesischen Anbietern, die ihre Flugzeuge aktuell vermutlich vorerst nicht zurückfordern werden.

Größte Leasing-Kundin westlicher Flugzeugtypen ist derweil die russische Gesellschaft S7 Airlines mit rund 100 Maschinen, gefolgt von Aeroflot mit über 80 Jets. Eine Analyse von airliners.de auf Basis von CH-Aviation stützt diese Angaben im Wesentlichen, wie diese Grafik zeigt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Diese Woche war die Frist zur Kündigung von Leasingverträgen laut der Russland-Sanktionen abgelaufen. Bislang haben nach Angaben von CH-Aviation die russischen Fluggesellschaften Aviastar-Tu, Azur Air, Nordwind Airlines, Pegas Fly und Royal Flight aktiv Flugzeuge an Leasinggesellschaften im Westen zurückgegeben. Der Großteil der geleasten Flotten befinden sich aber nach wie vor in Russland.

Nachdem die Luftaufsichtsbehörden der Karibikinsel Bermuda und aus Irland allen dort registrierten russischen Flugzeugen die Lufttüchtigkeit aberkannt hatte, ermöglichte die Regierung den Airlines die Anmeldung der Jets in der russischen Heimat. Damit können die Maschinen weiter auf Inlandsstrecken eingesetzt werden. Im Ausland droht ihnen die Beschlagnahmung.

Die Analysefirma Ishka schätzte den Gesamtwert aller aus dem Ausland nach Russland verleasten Maschinen kurz nach Beginn des Kriegs auf 10,3 Milliarden US-Dollar. Die Summe deckt sich in etwa mit dem Schaden, den Ratingagenturen für die Versicherungsbranche erwarten.

Die Ratingagentur Fitch ging vor wenigen Tagen von bis zu zehn Milliarden Dollar aus. Moody's schrieb von neun bis elf Milliarden Dollar. Laut dem Chef des Londoner Versicherungsmarkts Lloyd's, John Neal, muss die Assekuranz jedoch voraussichtlich nur für zehn bis 15 Prozent der Summen geradestehen.

Dennoch warnen Beobachter bereits vor generell steigenden Prämien für die Versicherung von Flugzeugen - egal ob in Russland oder anderorts auf der Welt.