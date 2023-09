Aercap einigt sich mit Aeroflot auf Vergleich

Das Flugzeugleasingunternehmen Aercap hat sich mit der staatlichen russischen Fluggesellschaft Aeroflot auf einen Vergleich geeinigt. Dabei geht es um die Übernahme von 17 Flugzeugen und fünf Ersatztriebwerke.

Bereits im März seien russische Fluggesellschaften und ihre Versicherer an Aercap herangetreten, um eine mögliche Entschädigung für die in Russland gestrandeten Flugzeuge zu erhalten, teilte Aercap mit.

"Am 5. September 2023 erhielten wir eine Versicherungsentschädigung (...) zur vollständigen Begleichung unserer Versicherungsansprüche unter den Versicherungspolicen der Aeroflot-Gruppe", so Aercap in einer Börsenmitteilung. Dabei gehe es um Maschinen, die vor den Sanktionen an Aeroflot und Rossiya Airline verleast worden waren.

Der Betrag einer separaten Forderung in Höhe von 3,4 Milliaden US-Dollar sei aufgrund des Aeroflot-Vergleichs auf etwa 2,75 Milliarden US-Dollar reduziert worden, so Aercap weiter. "Wir verzichten auf unsere Ansprüche gegen NSK, Aeroflot, Rossiya und deren internationale Rückversicherer in Bezug auf diese Flugzeuge und Triebwerke".

Aercap teilte mit, dass das US-Finanzministerium und das US-Handelsministerium dem Vergleich zugestimmt haben. Zudem würden Vergleichsgespräche mit mehreren anderen russischen Fluggesellschaften geführt. Den Angaben des Leasingunternehmens zufolge stehe dies in Einklang mit den Sanktionsregelungen.

Unklar ist, ob solche Vereinbarungen russischen Fluggesellschaften ermöglichen würden, sich formellere Eigentumsrechte an Flugzeugen mit möglicherweise hohen Rabatten zu sichern.

Versicherer streiten sich seit geraumer Zeit vor Gericht, wer für die Verluste von insgesamt bis zu zehn Milliarden US-Dollar aufkommen muss. Die wegweisende Vereinbarung könnte die Kosten im Streit um insgesamt 400 westliche, in Russland gestrandete Flugzeuge für die Versicherer senken. Bislang blockten die Versicherer jegliche Forderungen nach Schadenersatz mit Verweis auf den Krieg ab.