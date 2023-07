Aena findet keine Betreiber für Duty-Free-Shops in Barcelona und Madrid

Der Schweizer Duty-Free-Händler Dufry war der einzige Bieter für den Betrieb von Läden an den beiden größten spanischen Flughäfen in Madrid und Barcelona. Das bestätigt der Betreiber Aena und nennt das Angebot "unzureichend". Die Ausschreibung soll nun erneut starten.

Der spanische Flughafenbetreiber hattte die Verträge für Einzelhandelsflächen an seinen anderen Flughäfen in Spanien an eine Reihe von Unternehmen vergeben, darunter Dufry und das französische Unternehmen Lagardere.

Aena teilte mit, man habe bei einer Ausschreibung aus dem Mai keine zufriedenstellenden Angebote für die Flughäfen Madrid und Barcelona erhalten. Nun soll es in einer zweite Bieterrunde gehen. Zuvor hatten spanische Medien berichtet.

Nach Aena-Angaben hatte Dufry angeboten, im ersten Vertragsjahr 185 Millionen Euro Miete für die Einzelhandelsflächen zu zahlen. Aena gab nicht an, wie viel Dufry bislang bezahlt.