ADV: Haushaltsurteil darf Klima-Transformation nicht behindern

Sonnenkollektoren der Photovoltaikanlage an der Startbahn West am Flughafen Frankfurt.

Die Vorstände und Geschäftsführer der ADV-Mitgliedsflughäfen kamen in Hamburg zu einer zweitägigen Sitzung zusammen, um die Bedeutung des Luftverkehrsstandortes Deutschland für Reisende, Wirtschaft und Regionen zu erörtern.

ADV-Präsident Stefan Schulte betonte am Rande der ADV-Herbsttagung in Hamburg, dass ein starker Wirtschaftsstandort eine gute Luftverkehrsanbindung erfordere. Jeder vierte ausländische Gast reise per Flugzeug nach Deutschland.

Laut ADV unterstreiche das die Bedeutung einer internationalen Anbindung für die Ansiedlung von Unternehmen und dem Tourismus, welche wiederum Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand generieren. Der Luftverkehrsstandort Deutschland trage somit maßgeblich zur Stärkung der heimischen Wirtschaft bei.

Bei der Tagung wurde zudem festgestellt, dass zentrale Projekte erforderlich seien, um den CO2-Fußabdruck im Luftverkehr zu verringern. Die Flughäfen betonen, dass das kürzlich ergangene Urteil des Bundesverfassungsgerichts keine Beeinträchtigung der laufenden Transformationsprozesse und Zukunftsinvestitionen zur Folge haben dürfe. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass die zugesagten Fördermittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) weiterhin zur Verfügung gestellt würden.

Der ADV fordert die Bundesregierung auf, die zugesagten Mittel für Zukunftsinvestitionen im kommenden Haushalt zu berücksichtigen und somit Planungssicherheit zu gewährleisten. Andernfalls könnten zusätzliche Belastungen zu Wettbewerbsnachteilen führen und letztendlich den Wirtschaftsstandort schwächen, so der Verband.

Schulte fordert, dass Förderprogramme für Innovationen und Investitionen einfach, transparent und unbürokratisch sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene bereitgestellt werden müssen.