ADV fordert Staatshilfen für alle Flughäfen

Die avisierten Milliardenhilfe für die Flughäfen soll nach dem Willen des Branchenverbandes ADV dem gesamten Flughafensystem zugutekommen. Vor dem Abstimmungsgespräch innerhalb der Regierungskoalition am Mittwoch schilderte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Dienstag erneut die dramatische wirtschaftliche Lage nach den Verkehrseinbrüchen in der Corona-Pandemie: Das gesamte Luftfahrtsystem stehe nahezu vor dem Kollaps, und viele Flughäfen stünden vor dem Aus.

Dem Verband zufolge ist jeder vierte der rund 180.000 direkten Arbeitsplätze an den Flughäfen bedroht. Den kumulierten Verlust aus diesem und dem vergangenen Jahr beziffert die ADV auf drei Milliarden Euro, die Einnahmen gingen voraussichtlich sogar um 6,2 Milliarden Euro zurück.

Bund und Länder sind sich im Grundsatz einig, den Flughäfen eine gemeinsame Soforthilfe von einer Milliarde Euro zu zahlen. Unklar ist bislang die Anrechnung bereits geleisteter Unterstützungen.

Angeblich gibt es im Bundesverkehrs- und im Bundesfinanzministerium unterschiedliche Ansätze zu dem geplanten Rettungsschirm. Im Kern geht es um die Frage, ob auch kleinere, schon länger defizitäre Flughäfen Hilfsmittel erhalten sollen. Umweltschützer hatten zuvor zudem den Verzicht auf staatliche Unterstützung für Luftverkehrsbetriebe gefordert.

Die ADV sieht die angekündigte Milliarde als Ausgleich für die Vorhaltekosten aus dem Lockdown im vergangenen Frühjahr, als die Flughäfen auf Wunsch der Regierung offengehalten worden seien.

Der Verband hat es bislang abgelehnt, nur bestimmten Flughäfen mit gesunden wirtschaftlichen Perspektiven eine Beihilfe zu zahlen. Diese Diskussion könne nicht in der Krise geführt werden, hatte der ADV-Präsident und Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte erklärt. Der Verband vertritt 21 Internationale Verkehrsflughäfen sowie zehn Regionalflughäfen und Landeplätze in der gesamten Republik.

Steuerzahlerbund fordert "Standort-Reform"

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat hingegen vor zusätzlichen Subventionen für Regionalflughäfen gewarnt. Stattdessen müsse es darum gehen, die "Flughafenlandschaft in Deutschland zu konsolidieren", erklärte der BdSt am Dienstag.

Schon vor der Corona-Krise hätten die Regionalflughäfen Subventionen in der Größenordnung von jährlich 100 Millionen Euro verbraucht, ergänzte der BdSt. Hauptursache seien die zu geringen Passagierzahlen. Die Pandemie verschärfe nun diese Missverhältnisse. Statt über zusätzliche Subventionen zu beraten, müsse es um Standort-Reformen und notfalls auch um komplette Schließungen von Regionalflughäfen gehen.

In der Corona-Krise stecken bereits die Flughäfen Paderborn sowie der Flughafen Friedrichshafen in einer eigenverwalteten Insolvenz. Auch der Haupteigner des Flughafens Hahn in Rheinland-Pfalz, der chinesische HNA-Konzern, hat seine Zahlungsunfähigkeit angezeigt.

Der Bund der Steuerzahler lobte die Planinsolvenz in Paderborn, die Kapazitäten und Kosten senke, so dass die öffentlichen Zuschüsse halbiert werden könnten. Allerdings sollten angesichts des "deutschlandweiten Überangebots" auch komplette Standortschließungen nicht mehr ausgeschlossen werden, verlangte der Verein.

Der Linken-Verkehrspolitiker Jörg Cezanne warnte vor einer Geldverteilung per Gießkanne: "Die Staatshilfen müssen zur Sicherung der notwendigen Luftverkehrsanbindung des Landes verausgabt werden und nicht zur Aufrechterhaltung des ruinösen Wettbewerbs von überflüssigen Regionalflughäfen."