ADV sieht deutsche Flughäfen gut auf Seuchengefahren vorbereitet

Der Flughafenverband ADV hat mitgeteilt, die Situa­tion einer mög­li­chen Ein­schlep­pungs­ge­fahr des neuartigen Coronavirus in China fort­lau­fend neu bewer­tet werde. An den deut­schen Flug­hä­fen gebe es für den Ernst­fall detail­lierte Not­fall­pläne mit kla­ren Pro­zess­ab­läu­fen. Die erfor­der­li­chen medi­zi­ni­schen Kapa­zi­tä­ten würden bereitstehen. Not­fall­pläne für den Umgang mit gefähr­li­chen Infek­tio­nen auf deut­schen Flug­hä­fen exis­tie­rten seit Jah­ren und hätten sich in der Ver­gan­gen­heit bewährt.

Für die der­zei­tige Lun­gen­krank­heit aus China seien von der WHO, dem Aus­wär­ti­gen Amt oder dem Robert-Koch-Institut als zustän­dige Organe bis­lang keine Rei­se­be­schrän­kun­gen erlas­sen, so der ADV.

Die Inter­na­tio­na­len Gesund­heits­vor­schrif­ten der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) sähen für Deutsch­land fünf Flug­hä­fen vor, die zum Schutz der öffent­li­chen Gesund­heit so genannte Kern­ka­pa­zi­tä­ten vor­hal­ten müs­sen. Im Falle der Ankunft eines Pas­sa­gier­flug­zeu­ges, das einen Ver­dachts­fall an Bord hat, würde die betref­fende Maschine zu einem die­ser Flug­hä­fen umge­lei­tet. In Deutsch­land zäh­lten dazu Ham­burg, Düs­sel­dorf, Frank­furt, Mün­chen und Ber­lin.