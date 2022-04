ADC warnt vor Fachkräftemangel in der Luftfracht

Der Aircargo Club Deutschland (ACD) fordert mehr Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung neuer Mitarbeiter. Der Mangel an Fachkräften in der Luftfracht führe bereits zu Wettbewerbsnachteilen in Deutschland.

Der Mangel an Fachkräften in der Luftfracht kann zu Wettbewerbsnachteilen für die deutsche Branche führen. Davor hat der Aircargo Club Deutschland (ACD) gewarnt. Laut einer Konjunkturumfrage der IHK Frankfurt am Main, die im Januar 2022 durchgeführt wurde, sei der Fachkräftemangel eines der größten Geschäftsrisiken für Unternehmen.

Eine mögliche Lösung besteht laut ACD darin, mehr in die Aus- und Weiterbildung zu investieren. Dadurch werde es für die Unternehmen einfacher, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und langfristig zu halten. Eine andere Möglichkeit bestehe darin, internationale Fachkräfte anzuwerben.

Beides könne dazu beitragen, den Mangel an Arbeitskräften in Deutschland auszugleichen. Es sei aber wichtig, dass die Regierung entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten und Anreize für Unternehmen schaffe. Dies könne Deutschland helfen, auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Anforderungen an die Beschäftigten in diesem Sektor sind sehr hoch und der Wettbewerb um geeignete Kandidaten groß.