ACI und Iata: Hilfen für Luftverkehr unabdingbar für gesamtwirtschaftliche Erholung

Die internationalen Verbände für Flughäfen (ACI) und Airlines (Iata) haben einen gemeinsamen Aufruf an Regierungen weltweit veröffentlicht, in der "beispiellosen" Corona-Krise so schnell wie möglich umfangreiche Hilfen für die Luftfahrt zur Verfügung zu stellen. Das sei auch für sonstige Erholung der Volkswirtschaften essentiell.