ACI Europe: Flugpreise in Europa steigen "weit über Inflation hinaus"

ACI Europe widerspricht der Iata: Flugpreise in Europa steigen "weit über die Inflation hinaus". Dieser Trend setzt sich laut ACI im Herbst und für die kommenden Monate fort.

Die Flugpreise in Europa steigen "weit über die Inflation hinaus", erklärte der Airports Council International (ACI Europe) und widersprach damit Aussagen der Airline-Lobby Iata.

Die International Air Transport Association (Iata), die rund 300 Fluggesellschaften vertritt, hatte erklärt, dass die Flugpreise zwar unter der Inflationsrate lägen, die Gebühren der Flughafenbetreiber aber darüber.

"Während die Iata angibt, dass die Flugpreise in Europa im Juni dieses Jahres im Vergleich zu 2019 nur um 16 Prozent gestiegen sind, zeigen unabhängige und maßgebliche Daten von RDC, dass der Anstieg in den Hochsommermonaten tatsächlich bei 38 Prozent lag", hieß es in einer Mitteilung des Branchenverbands der europäischen Flughäfen.

Dieser Aufwärtstrend habe sich im Oktober fortgesetzt, so der ACI. Der Branchenverband fügte hinzu, dass die Preise für Flüge, die drei Monate im Voraus gebucht würden, um 47 Prozent gestiegen seien.

Die "Financial Times" berichtete Anfang November, dass die Europäische Union die Fluggesellschaften wegen der steigenden Flugpreise unter Druck setzt.