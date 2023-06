ACI: Europäische Flughäfen vollständiger Erholung nahe

Das Passagieraufkommen an den europäischen Flughäfen war im April so nah an einer vollständigen Erholung von der Covid-19-Pandemie, wie in keinem anderen Monat zuvor. Und das trotz stark gestiegener Flugpreise, wie der Airports Council International (ACI) Europe mitteilt.

Laut dem Branchenverbande der europäischen Flughäfen stieg das Passagieraufkommen im April im Vergleich zum Vorjahr um 21,1 Prozent.

Das sind zwar immer noch 7,6 Prozent weniger als im April 2019, so der ACI. Dennoch sei das eine deutliche Verbesserung im Vor-Corona-Vergleich gegenüber dem Minus von 10,6 Prozent im ersten Quartal des Jahres.

Grund für die deutliche Erholung im April ist demnach die besonders hohe Nachfrage während der Osterferien.

"Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der Anstieg der Flugpreise mehr als sechsmal so hoch war wie die Verbraucherpreisinflation", sagte Olivier Jankovec, Generaldirektor von ACI Europe, in einer Erklärung.

Die Ergebnisse der europäischen Flughäfen fielen jedoch sehr unterschiedlich aus. Weniger als die Hälfte der Airports konnte ihr Passagieraufkommen von vor der Pandemie wieder vollständig erreichen.

Unter anderem die Flughäfen in Island, Zypern, Griechenland und Portugal haben ihr Vor-Pandemie-Niveau sogar überschritten. Währenddessen sind die Airports in Deutschland, Slowenien, der Slowakei und der Tschechischen Republik am weitesten von einer vollständigen Erholung entfernt.