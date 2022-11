Ihren Erstflug absolvierte die Boeing 747 im Februar 1969. Nach über einem halben Jahrhundert endet nun die Produktion. Kein Flugzeug hat den weltweiten Luftverkehr derart revolutioniert wie der Riese mit dem Buckel von Boeing. In Auszügen aus dem neuen Buch "Boeing 747 – Erinnerungen an den Jumbojet" von Andreas Spaeth berichtet die vierteilige airliners.de-Serie "Abschied von der Boeing 747" über dieses einmalige Projekt und seine Dimensionen.

Als die Boeing 747 erstmals 1970 auf Passagierflügen auftauchte, war sie einfach nur gigantisch im Vergleich zu jedem anderen Flugzeug vor ihr. Weder vorher noch nachher hat es je einen solchen Quantensprung gegeben.

Anfangs konzentrierten sich die Marketinganstrengungen der Airlines darauf, den Kunden zu erklären, was sie erwartete. Damals war Fliegen immer noch teuer – etwas, das die 747 dank ihrer Fähigkeit zum Massentransport ändern würde.

Pan Am war dabei als Erstkunde und -betreiber am aktivsten damit, ihr neues Flaggschiff zu bewerben. Einige der Kernsätze ihrer damaligen Anzeigenkampagnen sprechen für sich: Sie nannten die 747 "das Flugzeug mit allem Platz der Welt", "Raumschiff" oder "eine eigene Welt", was alles ziemlich nahe an der Realität war.

Andere Airlines versuchten ebenfalls, geeignete Worte für den Riesen zu finden. KLM pries ihn als "Ihr prächtiges Luxushotel" an, Air France versprach "La vie en rose" an Bord, während Condor einfach nur ankündigte, was sie verkaufte: "Jumbo Holidays".

Aber es gab auch Überkreuzwerbung, wenn etwa Ford ihre neuesten Automodelle in Anzeigen neben den auf der Flight Line in Everett auf ihre Auslieferungen wartenden Pan-Am-747 zeigte. "Für 1970: Ein neuer Vogelflug", heißt die Titelzeile, "in die 70er schweben weit vor dem Rest. ... 1970 Thunderbird." Eine andere Version hieß: "1970 – Das Jahr der großen Vögel."

Von Pop-Art bis Mark Forster

Eines der ikonischen Werbemittel, das je für die 747 geschaffen wurde, war 1969 ein legendäres Pop-Art-Poster des bekannten Künstlers Peter Marx – ausgeführt als sogenanntes Day-Glow-Poster, das in grellen Pop-Art-Farben erstrahlte, darin eine Pan-Am-747, die in einem Karneval aus psychedelischer Bildsprache aufsteigt.

Originale des Plakats sind heute gesuchte Kunstwerke, die teuer auf Auktionen verkauft werden. Noch bevor überhaupt Passagierflüge mit dem Jumbo begannen, hatte das Flugzeug die Aufmerksamkeit aller gekapert, von Anzeigen bis zur Pop-Art.

Boeing 747 - Erinnerungen an den Jumbojet. © Delius Fine Books { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/10/spaeth-buch-REPmZy__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Delius Fine Books"} } Dieser Text ist ein exklusiver Auszug aus dem neuen Buch "Boeing 747 – Erinnerungen an den Jumbojet" von Andreas Spaeth und Geoffrey Thomas erschienen im Delius Books Verlag.

Bald folgten auch andere Genres der Populärkultur in ihrer Beschäftigung mit der 747. Ein Internetportal listet nicht weniger als 114 Songtexte auf, die die Zahl "747" enthalten. Die amerikanische Country-Pop-Gruppe Lady Antebellum brachte 2014 sogar ein Album mit dem Titel "747" heraus. Der Titelsong ist eine unmissverständliche Ode an den Jumbo Jet. "I'm looking out from my window seat, halfway back, aisle twenty three, Man I wish that I could fly this thing, Give a little more gas, a little more speed. This seven-four-seven can't go fast enough."