Zehnerreihen in der Economy, aber auch eine Pianobar am Heck oder eine Barlounge im Oberdeck: Von der Doppelrolle zwischen Masse und Luxus handelt die dritte Folge der airliners.de-Serie zur Boeing 747.

Ihren Erstflug absolvierte die Boeing 747 im Februar 1969. Nach über einem halben Jahrhundert endet die Produktion 2022. Kein Flugzeug hat den weltweiten Luftverkehr derart revolutioniert wie der Riese mit dem Buckel von Boeing. In Auszügen aus dem neuen Buch "Boeing 747 – Erinnerungen an den Jumbojet" von Andreas Spaeth berichtet die vierteilige airliners.de-Serie "Abschied von der Boeing 747" über dieses einmalige Projekt und seine Dimensionen.

Die Boeing 747 schaffte es, zwei Dinge gleichzeitig für zwei verschiedene Welten zu sein: Für das breite Publikum brachte sie günstige Flugtickets, die sich jetzt auch viele, die bisher weitgehend vom Luftverkehr ausgeschlossen waren, leisten konnten. Flüge wurden fast als alltäglicher Bedarfsartikel verkauft. Möglich machte es die immense Kapazität an Bord der 747.

Zur gleichen Zeit lockten die großen Airlines aber auch zahlungskräftige Premiumkunden mit ungeahntem Luxus an Bord ihrer Jumbojets, vor allem in den Anfangstagen in die pompös ausgestatteten First-Class-Lounges in den Oberdecks. Die ersten Betreiber der 747, allen voran die großen Inlandsgesellschaften in den USA, hatten allerdings während der Rezession infolge der Ölkrise riesige Probleme, ihre gigantischen Jumbos mit genügend umsatzbringenden Passagieren zu füllen

Die Lösung wurde schon bald zum Teil der Luftfahrtgeschichte: Nie dagewesener Luxus auch für Economy-Passagiere, geboren aus der Notwendigkeit, aus dem eigentlich überflüssigen Extra-Platz in der Kabine das Beste zu machen. Leere Sitze herumzufliegen, wäre sinnlos gewesen – warum also nicht aus einem Problem eine Gelegenheit für aufsehenerregendes Marketing machen?

Vom Wurlitzer bis hin zu Filmvorführungen

American Airlines entfernte 50 von insgesamt 303 Sitzen an Bord aus dem hinteren Teil der Kabinen ihrer frühen 747 und installierte stattdessen Pianolounges, wo sogar ein verkleinertes Wurlitzer-Piano stand. Oft spielten hier bekannte Sänger auf Transkontinentalflügen wie Frank Sinatra Jr., die im Gegenzug ein Freiticket bekamen.

"Das ist das wundervollste, das je einem Economy-Passagier passiert ist", verkündete die Airline in einer Anzeigenkampagne, und das stimmte vermutlich. Während American ihre Jumbos anfangs als "Astroliner" vermarktete, änderte man das nun in "747 Luxury Liner".

Anfang der 1970er-Jahre gab es im hinteren Teil des Hauptdecks bei American Airlines eine Pianolounge mit einem leichten Wurlitzer-Klavier. © American Airlines via Delius Fine Books

United Airlines baute sogar nicht nur eine, sondern gleich zwei Economy-Lounges auf dem Hauptdeck ihrer ersten 747-Exemplare ein: eine vorn in der Kabine und eine Kleinere hinten, die immerhin zehn Stehplätze um einen Bartresen herum bot. United blieb bei ihrer Linie, die Flugzeuge als "Friend Ships" zu vermarkten und nannte die Lounges daher "Friend Ship Rooms".

Boeing 747 - Erinnerungen an den Jumbojet. © Delius Fine Books Dieser Text ist ein exklusiver Auszug aus dem neuen Buch "Boeing 747 – Erinnerungen an den Jumbojet" von Andreas Spaeth und Geoffrey Thomas erschienen im Delius Books Verlag. Ein üppig bebildertes Fotobuch als Hommage an das Flugzeug. Mit vielen seltenen Originalmotiven aus weltweiten Archiven wird die 747-Geschichte auf 271 Seiten lebendig.

Nicht verwunderlich, dass dieser wahrgewordene Traum für Passagiere, die Economy-Tarife zahlten (die zu jener Zeit stark reguliert und vergleichsweise hoch waren), nicht lange anhielt. Sobald die Rezession endete, kamen alle Sitze zurück an Bord, Bars und Pianos wurden entfernt. Ein Original-747-Wurlitzer-Piano ist heute noch im Firmenmuseum von American Airlines am Flughafen Dallas/Fort Worth zu besichtigen.