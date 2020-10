Das Erstellen von Dienstplänen ist kompliziert. Corona-Kurzarbeit mit einzuarbeiten, macht es nicht einfacher. Betriebsleiterin Jennifer hat jetzt doppelt so viel Arbeit in der Hälfte der Zeit und bekommt in der Krise genau mit, wer wie tickt.

Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Jennifer*, Betriebsleiterin

Jennifers Aufgaben liegen hauptsächlich in der Administration. Als Vermittlerin zwischen den Airlines und denjenigen, die diese abfertigen, formuliert sie Verfahrensanweisungen, veröffentlicht sie im Intranet und überwacht, ob sie korrekt umgesetzt werden. Auch bei Bewerbungsgesprächen ist sie dabei. Und wenn am Check-in die Schlangen mal sehr lang sind, ist sie sich nicht zu schade, sich zur Unterstützung an einen Schalter zu setzen.

Viel Zeit kosten sie die Tagesplanungen, das tägliche Einteilen der Mitarbeitenden. Richtig viel Zeit benötigt sie jedoch für die Dienstpläne, die zu schreiben ihr Arbeitsschwerpunkt ist.

*) Jennifer heißt in Wirklichkeit anders und das oben ist auch nicht ihr Foto. Ihr echter Name ist der Redaktion bekannt. Wollen Sie ebenfalls für das anonyme Job-Protokoll interviewt werden? Dann melden Sie sich bei uns

Ihre Firma arbeitet nicht mit Rasterdienstplänen, in denen die Schichten in einem bestimmten Rhythmus festgelegt sind und die Einzelnen von vornherein wissen, ob sie in fünf Jahren an Weihnachten frei haben oder arbeiten werden. Jennifer schreibt sogenannte Konstruktdienstpläne. Die entstehen so: Zunächst benötigt sie die Flugpläne der verschiedenen Fluggesellschaften, denn von ihnen hängt ab, zu welcher Zeit, wieviel Personal für deren Abfertigung benötigt wird.

Interessant wird die Sache allerdings, wenn die rund 200 Beschäftigten ins Spiel kommen, um die es letztendlich ja geht. Diese haben nämlich nicht alle die Qualifikationen und Schulungen für die verschiedenen Airlines. Zudem gibt es Verträge mit unterschiedlichen Wochenstunden, Urlaubstage, Freiwünsche sowie nicht zuletzt Präferenzen, wer in welchen Schichten am liebsten arbeiten würde. Hinzu kommen Krankheitstage, berufliche Wiedereingliederungen und ärztliche Atteste.

Bei dieser Gemengelage dürfte sich auch dem fachlichen Laien unmissverständlich erschließen, dass es durchaus leichter sein kann, eine Tüte Bienen im Auge zu behalten.

"Erst einmal begreifen"

Als die Coronakrise begann und auch Jennifer Kurzarbeit verordnet wurde, sah sie ihren Job nicht unmittelbar bedroht. "Es war ja alles noch so weit weg, auch die Infektionsgefahr habe ich noch nicht gesehen. Ich musste das alles erst einmal begreifen", sagt sie. Dass diese Naturkatastrophe doch ernster sei, dämmerte ihr, als ihre Eltern, die auf dem Land leben, begannen, freiwillig Masken zu tragen. "Stell dir mal vor, auf dem Land, wo man sich ja nun wirklich aus dem Weg gehen kann." Dann gibt sie es doch zu: "Ich habe mir schon Sorgen gemacht, fühlte Unsicherheit. Aber eigentlich bin ich Optimist."

Die Mehrheit ihrer administrativen Aufgaben ging während der drei Monate, in denen am Flughafen fast gar keine Flüge stattfanden, nahezu vollständig zurück. Umso mehr Zeit musste sie dafür in die Dienstpläne investieren. Genaugenommen musste sie nämlich zwei Dienstpläne schreiben. Erst den Originaldienstplan, und auf dessen Grundlage dann den Kurzarbeiterdienstplan.

Kaum war der fertig, kamen weitere Cancellations seitens der Airlines. Also musste sie auch den fortwährend überarbeiten. "Auf einmal musste ich doppelt so viel Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigen", erklärt sie. Sie grinst. Wie sich dieses Phänomen metaphysisch erklären lässt, behält sie für sich.

Lesen Sie auch: "Tränen der Verzweiflung - manchmal auch der Wut" Corona-Job-Protokoll (3)

80 Prozent des Grundgehalts fürs Nichtstun

Während des Lockdowns bedeutete "Kurzarbeit" für die Mitarbeitenden in erster Linie, dass sie entweder frei oder im seltenen Fall eines Abflugs einen deutlich verkürzten Dienst von zwei oder drei Stunden hatten. Entweder stand das von vornherein so im Dienstplan, oder Jennifer musste die Option ziehen, jemanden aus dem freien Kurzarbeitstag zu rekrutieren.

"Statt, dass die Leute sich gefreut haben, dass sie mal arbeiten dürfen, haben manche von ihnen gesagt, dass sie nicht können", empört sie sich: "Dabei bekommen sie 80 Prozent ihres Grundgehalts fürs Nichtstun." Einige Kollegen waren wiederum nicht bereit, abweichend vom Dienstplan früher anzufangen oder länger zu bleiben.

"In dieser Zeit habe ich meine Kollegen wirklich kennengelernt", versichert sie, "es waren immer dieselben, die abgesagt haben, und immer dieselben, die bereitwillig zugesagt haben, wenn ich jemanden brauchte." Auch bei den Krankmeldungen konnte Jennifer ein "klares Muster" erkennen.

Lesen Sie auch: "Fliegen geht ja immer... oder?" Corona-Job-Protokoll (2)

Was Dienste und Dienstzeitenänderungen angeht, ist der Arbeitgeber bis zu drei Tagen vorher weisungs- und direktionsberechtigt. Danach muss er den Arbeitnehmenden fragen und dieser sein Einverständnis geben. So steht es im Arbeitsrecht, und so schrieb es auch der Betriebsrat ins firmeneigene Intranet. Das weiß auch Jennifer. Dennoch ist sie enttäuscht. In schwierigen Zeiten macht es ihre Arbeit schwieriger. Kein Wunder, wenn ihre Seele sich verraten fühlt.

Doch nicht nur über ihre Mitarbeitenden hat Jennifer viel gelernt in den letzten Monaten, sondern auch über sich selbst: "Ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Sonst war ich immer nur kurz zu Besuch. Überhaupt nutze ich meine Zeit jetzt anders, indem ich zum Beispiel viel mehr rausgehe. Auch schätze ich die Freiheit, die wir ja immer noch haben."