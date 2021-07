Abfertigungsprobleme bei Pegasus führen zu Chaos in Düsseldorf

Zum Ferienstart in Nordrhein-Westfalen kam es am Wochenende zu chaotischen Zuständen am Flughafen Düsseldorf. Personelle Engpässe in der Abfertigung von Pegasus Airlines führten sogar zu zahlreichen Flugausfällen.

Am ersten Wochenende der Sommerferien sind in Nordrhein-Westfalen viele Menschen in den Urlaub aufgebrochen. An den Flughäfen schnellten die Passagierzahlen wieder in die Höhe.

Vor allem am Samstag kam es am Flughafen Düsseldorf zu teils langen Wartezeiten, weil die Fluggesellschaft Pegasus eine Reihe geplanter Flüge in die Türkei kurzfristig storniert hatte. Am Sonntag war die Lage dort dann wieder entspannter.

Der größte Flughafen in NRW erwartete am Wochenende insgesamt rund 120.000 Passagiere. Der Airport Köln/Bonn rechnete von Freitag bis Sonntag mit etwa 70.000 Fluggästen. Wegen der erhöhten Passagierzahlen und der Dokumentenkontrollen sollten Reisende Wartezeiten einplanen, teilte eine Sprecherin mit.

Extreme Wartezeiten und Flugstreichungen

Am Samstag hatte es in Düsseldorf teils Chaos unter Reisenden in die Türkei gegeben. Pegasus hatte nach Angaben des Flughafens unangekündigt fünf von 17 geplanten Flügen gestrichen und sechs weitere Abflüge an andere Flughäfen verlegt.

"Wir bedauern die Situation und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für unsere Passagiere und unterstützen mit eigenem Personal, um die Fluggäste über die Situation zu informieren", teilte ein Flughafensprecher am Samstagnachmittag mit. Auch Beamte von Bundes- und Landespolizei waren zur Unterstützung vor Ort. Der Düsseldorfer Flughafen behält sich Schadenersatzforderungen und rechtliche Schritte vor. Das erklärte ein Flughafensprecher am Montag.

Bereits am Freitag hatte die Polizei die Situation beruhigt, als es an den Schaltern der Airline zu extrem langen Wartezeiten bei der Abfertigung kam. Nach Angaben des Flughafen-Sprechers hatte Pegasus am Freitagabend vier Flüge in die Türkei annulliert.

Laut WDR kam es in der Folge zu Gedränge und teils zu tumultartigen Szenen. Einige Passagiere sollen wütend gegen die Schalter getreten haben. "Bei den Mitarbeitern herrschte nackte Angst", wird ein Sprecher der Abfertigungsfirma zitiert. Mehrere Abfertigungsmitarbeiter hätten fluchtartig ihren Arbeitsplatz verlassen, wodurch die Situation noch verschärft worden sei. Die Polizei konnte laut WDR aber relativ schnell wieder für Ruhe sorgen. Am Ende seien 40 Beamte im Einsatz gewesen.

Personelle Engpässe in der Abfertigung

Pegasus nannte am Sonntag als Grund personelle Engpässe in der Abfertigung. Bei dem ausführenden Unternehmen hätten sich am Freitag zwölf Mitarbeiter krank gemeldet. "Darauf haben wir bedauerlicherweise keinen Einfluss nehmen können", teilte die Airline mit.

Als Ersatz für die ausgefallenen Flüge seien außer am Sonntag auch noch am Montag und Dienstag Zusatzflüge nach Istanbul geplant. Pegasus bemühe sich um Kompensation und werde dazu auch mit jedem betroffenen Fluggast Kontakt aufnehmen.