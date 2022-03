Kurzmeldung A380 Testflug mit 100 Prozent SAF in einem Triebwerk

Airbus hat am 25. März einen A380 SAF (Sustainable Aviation Fuel) starten lassen. In einem Triebwerk wurde dabei 100% SAF getankt. Die Testmaschine hob vom Blagnac Airport in Toulouse zu einem dreistündigen Flug ab, wie Airbus mitteilt. 27 Tonnen ungemischtes SAF wurden für den Flug bereitgestellt.