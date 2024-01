A350 von Japan Airlines bei Landung in Tokio in Brand geraten

Ein Flugzeug von Japan Airlines ist bei der Landung in Tokio-Haneda in Brand geraten. Alle 379 Passagiere an Bord konnten laut Airline gerettet werden. Das Flugzeug könnte bei der Landung mit einem Löschflugzeug kollidiert sein – hier werden bislang noch fünf Besatzungsmitglieder vermisst.