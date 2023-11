Airbus hat die erste A321 Neo in Toulouse vorgestellt, die in der ehemaligen Endmontagelinie des Airbus A380 gefertigt wurde. Das teilte der Flugzeugbauer auf der Plattform X mit. Im Juli letzten Jahres wurde die Endmontagelinie, die zur Produktionssteigerung des A321 Neo beitragen soll, eingeweiht. Airbus will bis 2026 monatlich 75 Jets des Typs produzieren.