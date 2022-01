Erster A321-Frachter für Lufthansa Cargo soll im Februar kommen

Ende Februar soll der erste zum Frachtflugzeug umgebaute Airbus A321 an Lufthansa Cargo gehen. Der Zweite soll in der zweiten Jahreshälfte folgen, bestätigte eine Lufthansa-Sprecherin auf airliners.de-Anfrage.

Wie Lufthansa Cargo auf Linkedin bekannt gab, startete die erste der beiden Maschinen kürzlich vom Flughafen Singapur zu einem Testflug. Das ehemalige Passagierflugzeug hat beim Umbau unter anderem große Frachttüren erhalten, sodass Transportcontainer auf dem Hauptdeck, dort, wo normalerweise die Fluggäste sitzen, verladen werden können. Zudem wurde der Rumpf und der Ladeboden verstärkt. 14 Vollcontainer finden auf dem Hauptdeck und bis zu zehn Container auf dem Unterdeck Platz.

Mit den Maschinen, die von Lufthansa Cityline betrieben werden sollen, könne Lufthansa Cargo zusätzliche Frachtkapazitäten auf innereuropäischen Strecken anbieten. Der erste kommerzielle Flug solle bereits in einigen Wochen stattfinden, so die Frachttochter auf Linkedin.

Das Hauptdeck des von Elbe Flugzeugwerke zum Frachter umgebauten Airbus A321. © Elbe Flugzeugwerke

Ex-Eurowings und Niki-Maschinen

Die beiden A321-Frachter least Lufthansa Cargo vom US-Leasinggeber BBAM. Bei der Maschine, die Ende Februar als Erste an Lufthansa Cargo gehen soll, handelt es sich laut CH-Aviation um ein 13 Jahre altes Flugzeug, das zuletzt als D-AEUC bei Eurowings im Dienst war. Ursprünglich war es an Niki ausgeliefert und nach der Insolvenz der Niki-Mutter Air Berlin vom Lufthansa Konzern übernommen worden.

Die zweite Maschine soll ebenfalls aus der Lufthansa Group stammen. Der Konzern hatte beide Flugzeuge vor dem Umbau an BBAM verkauft.

Der Leasinggeber hatte im August 2021 zahlreiche Umrüstungen von Passigerflugzeugen zu Frachtern, sogenannten "Prachtern", von gebrauchten Maschinen der A320-Familie bei den Elbe Flugzeugwerken (EFW) in Auftrag gegeben. EFW ist ein Joint Venture der ST Engineering aus Singapur und Airbus. In Dresden plant und vorbereitet EFW die Umbauten, setzt sie jedoch in den USA, in China und in Singapur um.