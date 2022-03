Kurzmeldung 96 Nachwuchs-Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen vereidigt

Am Frankfurter Flughafen haben 96 neue Bundespolizisten ihren Diensteid auf das Grundgesetz abgelegt und damit ihre Ausbildung offiziell beendet. Die 91 Polizeimeister und fünf Polizeikommissare wechseln nun am größten Verkehrsflughafen Deutschlands in den Regeldienst, wie die Bundespolizei mitteilt.