81 Prozent weniger Passagiere in Frankfurt im Juli

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat den Einbruch des Flugverkehrs trotz der jüngst gelockerten Reisebestimmungen auch im Juli weiter stark zu spüren bekommen. Rund 1,3 Millionen Passagiere bedeuten einen Rückgang von 81 Prozent.

Sowohl an Deutschlands größtem Airport als auch an seinen Flughäfen im Ausland lag die Zahl der Fluggäste im abgelaufenen Monat nur bei einem Bruchteil des Vorjahresniveaus, wie aus einer am Mittwoch auf der Internetseite des Konzerns verfügbaren Statistik hervorgeht. Im Vergleich zu den beiden Vormonaten besserte sich die Lage aber etwas.

Wöchentliche Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt Kalenderwoche Passagiere Vorjahr KW12 331353 1250389 KW13 118965 1279194 KW14 66151 1378146 KW15 46338 1448063 KW16 37015 1370926 KW17 45270 1414688 KW18 48570 1387714 KW19 52773 1388763 KW20 60264 1401488 KW21 65659 1427370 KW22 75276 1420302 KW23 111823 1471355 KW24 109376 1519111 KW25 161482 1523415 KW26 172671 1613748 KW27 251033 1503192 KW28 275129 1537034 KW29 307560 1577231 KW30 321746 1584956 KW31 343865 1606846 KW32 353438 1570836

Die Wöchentlichen Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt sowie die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr ohne Corona-Krise. Quelle: Fraport

Bei den Auslandsflughäfen des Konzerns blieben die Rückgänge im Juli fast überall sehr hoch - etwa in Peru und Brasilien, aber auch im türkischen Antalya und in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana. Am Flughafen im chinesischen Xi'an, an dem Fraport mit 24,5 Prozent beteiligt ist, fiel der Rückgang mit 25,4 Prozent bereits deutlich niedriger aus. Im russischen St. Petersburg belief sich das Minus im Jahresvergleich noch auf 49 Prozent.