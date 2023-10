800 Jets: Turkish Airlines skizziert zukünftige Flottenplanung

Turkish Airlines hat ihren umfassenden Flottenplan nach Flugzeugtypen für das nächste Jahrzehnt vorgestellt. Bei einer Investorenpräsentation in New York erklärte die Airline kürzlich, dass sie bis 2033 rund 800 Flugzeuge betreiben will, darunter Airbus A320, A350, Boeing 737, 777 und 787. Darüber hinaus plant die Airline, ihre Frachtflotte mit neu gebauten und umgerüsteten Flugzeugen zu erweitern. Das berichtet "CH-Aviation".

Bis 2033 will die Airline rund 300 Flugzeuge der A320-Familie besitzen – derzeit sind es 143 (sechs A319, zwölf A320, fünf A320 Neo, 66 A321 und 54 A321 Neo laut Daten von CH-Aviation). Auch die Flotte der Boeing-737-Familie soll von derzeit 133 Flugzeugen (86 737-800, 15 737-900, 27 737 Max 8 und fünf 737 Max 9) auf rund 200 Flugzeuge anwachsen.

Das Wachstum wird hauptsächlich durch eine lang erwartete, aber bisher verzögerte Neubestellung von bis zu 400 Schmalrumpfflugzeugen erreicht. Turkish Airlines hat derzeit 47 A321 Neo bei Airbus bestellt.

Rund 200 der künftigen Narrowbody-Flotte der Airline sollen von der Low-Cost-Tochter AnadoluJet betrieben werden. Die Tochter, die derzeit noch ein Teil der Hauptfluggesellschaft ist, soll 2024 ihren eigenständigen Betrieb mit eigenem Luftverkehrsbetreiberzeugnis aufnehmen.

200 Flugzeuge für die Langstrecke

Turkish Airlines will auch ihre Großraumflotte erweitern – die neue Bestellung könnte bis zu 200 Flugzeuge in diesem Segment umfassen. Im Jahr 2033 wollen die Türken rund 150 Boeing-Jets (777 und 787) besitzen. Derzeit betreibt sie 35 Boeing 777-300 und 20 787-9 und hat fünf weitere 787-9 fest bestellt. Auch die A350-Flotte soll von derzeit 14 auf rund 120 Flugzeuge aufgestockt werden. Turkish Airlines hat 26 offene Bestellungen für A350-900.

Bis 2030 will die Fluglinie alle Flugzeuge der Vorgängergenerationen ausmustern. Dazu gehören neben den Narrowbodies der Vorgängergeneration auch 13 Airbus A330-200 und 36 A330-300.

Turkish Airlines will ihre Frachtkapazität bis 2033 im Vergleich zum aktuellen Jahr mehr als verdoppeln. Die Airlines kündigte an, neue Flugzeugbestellungen, einschließlich P2F-Umrüstungen, für ihre Frachtsparte in Betracht zu ziehen, nannte jedoch keine Einzelheiten. Die Frachtflotte der Airline besteht derzeit aus zehn Airbus A330-200F und acht B777-200F. Turkish Airlines hat kürzlich angedeutet, dass sie ihre Großraumfrachtflotte ausschließlich auf Boeing 777 umstellen will.

Hinweis: Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.