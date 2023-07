80 Prozent weniger Entwicklungszeit: Airbus setzt auf Connected Engineering

Airbus Aerostructures will zusammen der Low-Code-Engineering-Plattform Synera eine Lösung gefunden haben, um die Effizienz in der Produktentwicklung drastisch zu steigern. Die Connected-Engineering-Plattform von Synera soll Airbus eine Reduzierung der Entwicklungszeit um 80 Prozent ermöglichen.

Auf der Plattform werden sämtliche Parameter und Softwaretools entlang der gesamten Produktentwicklungskette zusammengeführt und miteinander verknüpft.

Das Connected Engineering bietet dem Flugzeughersteller die Möglichkeit, den gesamten Produktentwicklungsprozess durchgängig digital zu gestalten und zu automatisieren. Dabei werden alle Aufgaben und Arbeitsschritte detailliert beschrieben und in einem einheitlichen Modell integriert.

Die Plattform von Synera soll bei Airbus unter anderem für die Konstruktion von 3D-gedruckten Bauteilen verwendet werden. Diese Bauteile werden beispielsweise in der Stabilisierung des A320 eingesetzt, um das Flugzeug in der Waage zu halten. Ein weiteres Teil, das mit Synera entwickelt wurde, soll in den neuen Airbus A350-Modellen verbaut werden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Entwicklungsprozessen ermöglicht die Connected-Engineering-Plattform die automatisierte Generierung von Leichtbau-Designs. Die Echtzeitanpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen ist jederzeit innerhalb einer Softwareumgebung möglich.

Durch Connected Engineering konnte nach Unternehmensangaben beispielsweise das Gewicht eines A320-Bauteils um 40 Prozent reduziert werden, während gleichzeitig 80 Prozent der Entwicklungszeit eingespart wurden.