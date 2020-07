Das wöchentliche airliners.de-Luftfahrttechnik- Briefing . Dieses Mal unter anderem mit dem weiter anfälligen Trent 1000 an der Boeing 787, dem schmerzhaften Arbeitsplatzabbau bei Airbus und den EU-Plänen für neue Energieformen.

Industrie

Die europäische Flugaufsichtsbehörde Easa plant, eine neue Lufttüchtigkeitsanweisung für die Boeing 787 zu veröffentlichen, nachdem neue Problemen an den Rolls-Royce Trent 1000 Triebwerken auftauchten. Laut "Bloomberg" ist es zu Riss-Bildungen in den Scheiben der Niedertruckturbine gekommen, weil diese an Dichtungen rieben.

Tausende Airbus-Beschäftigte in Europa bangen um ihre Jobs. Die Gewerkschaft IG Metall mahnt: Der überzogene Personalabbau riskiert die Zukunftsfähigkeit des Flugzeugbauers - und organisiert einen Aktionstag. Weiterlesen