737 Max: FAA verschärft Aufsicht über Flugzeugzertifizierungen

Die FAA hat eine neue Richtlinie zur Zertifizierung von Flugzeugen beschlossen. Wesentliche Änderungen an Flugsteuerungssystemen werden künftig als "signifikant" eingestuft. Dabei geht es um Systeme, die ohne direkte Eingabe des Piloten aktiv werden.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat bekannt gegeben, dass sie eine neue Richtlinie für die Zertifizierung von Flugzeugen verabschiedet hat. Diese sieht vor, dass wesentliche Änderungen an der Konstruktion von Flugsteuerungssystemen, wie dem System, das an zwei tödlichen Abstürzen der Boeing 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 beteiligt war, als "signifikant" eingestuft werden.

Ende 2020 verabschiedete der Kongress ein umfassendes Gesetz zur Reform der FAA-Zertifizierung neuer Flugzeuge. Dieses verpflichtet die Hersteller unter anderem dazu, der FAA bestimmte sicherheitskritische Informationen offenzulegen. Darunter Informationen über Systeme, die in die Flugsteuerungen ohne direkte Eingabe oder Befehle des Piloten eingreifen.

Die FAA erklärte, dass sie auch zusätzliche Richtlinien für Flugzeughersteller herausgeben wird, wie sicherheitskritische Informationen zu identifizieren sind. Beide neuen Schritte sollen die Sicherheit bei der Zertifizierung von Flugzeugen verbessern.

Boeing hat der FAA wichtige Details über ein Sicherheitssystem namens MCAS vorenthalten, das mit den beiden tödlichen Abstürzen in Verbindung gebracht wurde. Das System soll der Tendenz der Max, sich aufzurichten, entgegenwirken.

Boeing erklärte, es werde "transparent mit der FAA zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir weiterhin alle Anforderungen des Zertifizierungsprozesses erfüllen". Der Flugzeughersteller Airbus gab zunächst keine Stellungnahme ab.

FAA versäumte genauere Prüfung des MCAS

In einem Bericht des US-Repräsentantenhauses heißt es, Boeing habe es versäumt, das MCAS als sicherheitskritisches System einzustufen, was eine genauere Prüfung durch die FAA während des Zertifizierungsprozesses zur Folge gehabt hätte. Die FAA habe es versäumt, Boeing zu beaufsichtigen und das Flugzeug zu zertifizieren.

Die Unfälle kosteten Boeing mehr als 20 Milliarden US-Dollar (rund 18,2 Milliarden Euro) an Entschädigungen, Produktionskosten und Strafen. Zudem führten diese zu einem 20-monatigen Flugverbot für das meistverkaufte Flugzeug der Welt.

Die FAA prüft derzeit die Zulassung zwei weiterer Varianten der Max – die kleinere Max 7 und die größere Max 10.

Im Juli erklärte die FAA, dass sie während des Zertifizierungsprozesses Meilensteine festlegen werde, um zu beurteilen, ob Konstruktionsänderungen an Flugzeugsystemen als neu oder ungewöhnlich anzusehen sind und daher eine zusätzliche Prüfung erfordern.

Im vergangenen Jahr hatte die FAA Boeing eine kürzere Verlängerung des Programms zur Einhaltung der Vorschriften gewährt. Zuvor hatte der Flugzeughersteller diese beantragt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die "erforderlichen Verbesserungen" vornimmt.