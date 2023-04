737 Max: Boeing will bis 2025 Vorkrisen-Produktionsrate erreichen

Boeing beabsichtigt, die Produktion der 737 Max bis Januar 2025 wieder auf die Rate von 52 pro Monat zu erhöhen. Diese Rate erreichte Boeing zuletzt 2019.

Die Produktionssteigerung soll dem Flugzeugbauer dabei helfen, die Auswirkungen der zwei tödlichen 737-Max-Abstürze und die der Covid-19-Pandemie vollständig hinter sich zu lassen, wie es von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen heißt.

Boeing 737 Max von American Airlines in Tulsa. © dpa / Tom Gilbert/Tulsa World { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2019/12/f9f00aaaa9_572309d28ad0df67cdc9b4e188a55959__wide__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Tom Gilbert/Tulsa World"} }

Nach der Erhöhung der monatlichen Max-Produktionsrate auf 38 im Juni sehen die aktuellen Pläne von Boeing 42 Max-Jets pro Monat bis Januar 2024 und 47 bis Juni 2024 vor, wie die Quellen, die nicht genannt werden wollten, gegenüber Reuters verrieten.

Das Unternehmen hatte zuvor erklärt, es wolle die Produktion bis 2025 oder 2026 wieder auf etwa 50 Flugzeuge hochfahren. Ein konkreterer Plan für den Hochlauf der Produktion, der den Zulieferern vorgelegt und von Reuters eingesehen wurde, war nicht bekannt. Derzeit werden 31 Maschinen pro Monat produziert.

Da Boeing darum kämpft, sich von diesen Krisen zu erholen, gilt die lukrative 737-Max-Reihe als die wichtigste Aufgabe für Boeing Commercial Airplanes und dessen CEO, Stan Deal. Deal erklärte im März gegenüber Reportern, die Produktionsraten würden von der derzeitigen Rate von 31 Jets "sehr bald" steigen.

Im Erfolgsfall wäre die 52er-Produktionsrate das erste Mal, dass Boeing den Jet in diesem Umfang seit 2019 herstellt, als das Unternehmen die monatliche Produktion nach den Abstürzen auf 42 Flugzeuge drosselte. Während der Covid-19-Pandemie hatte der US-Flugzeugbauer die Max-Rate weiter reduziert.

Marktanteil von 40 Prozent möglich

Wenn es Boeing gelingt, die Quote von 52 Flugzeugen bis Januar 2025 zu erreichen, könnte das Unternehmen einen Marktanteil von 40 Prozent am Markt für Schmalrumpfflugzeuge erreichen. Das sehen Analysten als das niedrigste Niveau an, das für die Aufrechterhaltung eines Duopols erforderlich ist, da der europäische Rivale Airbus die Produktion von Single-Aisle-Flugzeugen ebenfalls erhöht.

Airbus, das am Donnerstag Pläne für den Bau einer neuen Produktionslinie in China ankündigte, rechnet damit, bis Ende 2024 monatlich 65 Single-Aisle-Jets zu produzieren. Bis 2026 streben die Europäer eine Rate von 75 Flugzeugen pro Monat an.

Boeings Plan scheint "relativ realistisch zu sein, da man nicht versucht, die Bank zu sprengen (und) sofort sehr hohe Raten zu erzielen, weil (...) die Zulieferer das nicht schaffen könnten", erklärt Michel Merluzeau, Luft- und Raumfahrtanalyst bei Air Consulting.

Richard Aboulafia, Luft- und Raumfahrtanalyst bei AeroDynamic Advisories, sagt jedoch, dass der Marktanteil von Boeing in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre weiter schrumpfen könnte, wenn Airbus weiterhin robuste Verkäufe der A321 Neo verzeichnet.

"Boeing hat nicht wirklich Pläne, über 52 (Max) hinauszukommen, und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass sie das tun werden. Airbus wird die 75 erreichen. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts, und das liegt vor allem an der Stärke der A321 Neo", ist sich Aboulafia sicher.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Stabilität der Lieferkette von Boeing. Hier sind es anhaltende Schwierigkeiten wie etwa Mitarbeiter einzustellen und auszubilden – ein Problem, das zu Engpässen bei Teilen geführt hat. In der Zwischenzeit, so Merluzeau, scheint sich die Produktion der 737 Max zu stabilisieren, da immerhin Boeings Neueinstellungen Früchte tragen.

Der Leitfaden von Boeing verschafft den Zulieferern die nötige Klarheit über den Produktionsplan, aber sowohl Aboulafia als auch Merluzeau sagten, das Unternehmen müsse sicherstellen, dass seine kleinen Zulieferer angesichts des wirtschaftlichen Drucks finanziell gesund bleiben.