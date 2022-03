Wegen 737 Max angeklagter Ex-Chef-Testpilot freigesprochen

Der im Zusammenhang mit den Abstürzen zweier Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max angeklagte frühere Testpilot ist freigesprochen worden. Das Geschworenengericht in Fort Worth in Texas erklärte Mark Forkner am Mittwoch (Ortszeit) für unschuldig.

Der ehemalige technische Chefpilot war beschuldigt worden, den Kunden von Boeing bei Bestellung der Flugzeuge nicht alle verfügbaren Informationen zur Verfügung gestellt zu haben.

Boeing hatte bereits Verantwortung für die Irreführung der Behörden eingeräumt: Zwei seiner Mitarbeiter hätten der amerikanischen Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA bei der Zulassung der 737 Max Informationen vorenthalten. Das Unternehmen hatte der Zahlung von 2,5 Milliarden Dollar zugestimmt.

Laut den Dokumenten der Anklage hatte Forkner 2016 eine wichtige Änderung an der MCAS-Software für die Flugsteuerung der Maschine festgestellt, die später bei den zwei Abstürzen eine wichtige Rolle spielte. Er entschied sich jedoch bewusst dafür, diese Informationen nicht an die FAA weiterzugeben, wodurch diese keine spezielle Schulung für Piloten mit dem System veranlasste.

Probleme mit MCAS erkannt

MCAS sollte den Piloten der 737 Max helfen, das Flugzeug trotz verändertem Schwerpunkt durch verlagerte größere Triebwerke wie die früheren 737-Versionen zu fliegen. Die Software sollte Steuereingaben leicht korrigieren. Doch wie sich herausstellte, konnte MCAS in bestimmten Konstellationen deutlich stärker als ursprünglich geplant steuernd eingreifen. Bei den zwei Abstürzen in Indonesien 2018 und in Äthiopien 2019 waren Piloten nicht darauf vorbereitet.

Boeing hatte der US-Luftverkehrsbehörde FAA ursprünglich mitgeteilt, dass MCAS nur in einer seltenen Situation eingreifen solle. Doch im November 2016 stellte Chef-Testpilot Forkner im Flugsimulator fest, dass das System auch in anderen Fällen aktiv wurde. "Also habe ich die Regulierer belogen (unwissentlich)", schrieb Forkner danach einem Kollegen im firmeninternen Chat. Dieser Austausch war bekannt, seit Boeing ihn 2019 veröffentlichte - und Forkner stand seitdem im Visier der US-Ermittler. Sie warfen ihm schließlich vor, seine Erkenntnisse nicht der FAA gemeldet zu haben.

Zwei der insgesamt sechs Anklagepunkte gegen Forkner waren im Februar bereits fallen gelassen worden. Bis zuletzt blieb noch die eventuelle Verantwortung des Testpiloten gegenüber Airlines, die Flugzeuge von Boeing gekauft hatten. Das Gericht prüfte nun, ob Forkner die Informationen bewusst zurückgehalten hatte, um die Ausbildung der Piloten für die Maschinen zu vereinfachen und so Kosten für Boeing zu sparen - und ließ auch diesen Anklagepunkt fallen.

Im Oktober 2018 und März 219 waren in Indonesien und Äthiopien zwei Boeing 737 Max abgestürzt, insgesamt starben 346 Menschen. In beiden Fällen hatte das fragliche Software falsche Daten übermittelt. Im März 2019 wurde ein weltweites Flugverbot für den früheren Verkaufsschlager von Boeing verhängt, das erst Ende 2020 nach einer Überarbeitung des Systems wieder aufgehoben wurde.