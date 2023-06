50 Prozent Neos in der Flotte: Wizz Air übernimmt ersten A321 Neo aus China

Wizz Air wird die erste europäische Fluggesellschaft, die einen in China montierten Airbus erhält. Mit dem Flugzeug wächst gleichzeitig der Anteil der Neo-Airbusse an der Gesamtflotte des Billigfliegers auf rund die Hälfte.

Die Wizz-Air-Neo-Flotte wächst weiter. Mit der Übernahme des 92. Airbus A321 Neo sind laut Airline nun rund die Hälfte der Flugzeuge in der Flotte "Neos".

Dabei ist die nun kurz vor der Auslieferung stehende Maschine eine Besonderheit. Es ist der erste Airbus aus chinesischer Produktion, der nach Europa ausgeliefert wird.

Zu Beginn des Jahres hatte Airbus die Produktion seiner Mittelstreckenjets in China den Angaben nach um eine weitere Endfertigungslinie in Tianjin ausgebaut.

In Planung ist auch eine weitere Produktionsstraße, die laut Airbus-Chef Guillaume Faury zufolge Ende 2025 in Betrieb gehen soll. Damit soll die Kapazität in China nach einer Anlaufphase auf etwa zwölf Jets pro Monat wachsen.

Im vergangenen Jahr hatte Airbus sein bereits gekapptes Auslieferungsziel verfehlt. Der Produktionsausbau in China soll helfen, Engpässe an anderen Standorten ein Stück weit auszugleichen.