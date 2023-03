400-Millionen-Euro-Kredit an Alitalia war illegal

Ein Kredit in Höhe von 400 Millionen Euro an Alitalia war rechtswidrig. Italien muss die Gelder jetzt plus Zinsen von Alitalia zurückfordern, heißt es aus Brüssel. Lufthansa als Ita-Kaufinteressentin kann das allerdings egal sein.