310 Nachwuchskräfte beginnen ihre Ausbildung im Lufthansa-Konzern, wie dieser bekannt gibt. Sie werden an 16 verschiedenen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in 28 klassischen Berufen ausgebildet, zum Beispiel in der Hotellerie, Informatik, Wartung und Technik, Spedition und Logistik. Hinzukommen duale Studiengänge und Traineeprogramme.