31-tägiger Streik in Heathrow ist vom Tisch

Die Beschäftigten des Sicherheitspersonals am Flughafen Heathrow haben den für diesen Sommer geplanten 31-tägigen Streik abgesagt. Die rund 2000 Beschäftigten hätten ein verbessertes Lohnangebot von 15,5 bis 17,5 Prozent angenommen, teilte die Gewerkschaft Unite am Freitag mit.

In den vergangenen Monaten hatten die Beschäftigten bereits an 18 Tagen gestreikt. Obwohl die Flughafenleitung erklärt hatte, den Betrieb trotz der Arbeitsniederlegungen im Sommer reibungslos aufrechterhalten zu können, befürchteten die Airlines eine Wiederholung des Chaos vom vergangenen Jahr.

Damals hatte ein schneller als erwartetes Wachstum des Flugverkehrs in der Hochsaison in Verbindung mit einem Mangel an Arbeitskräften zu langen Verspätungen an mehreren Flughäfen in ganz Europa geführt.

Der Flughafen zeigte sich erfreut über das Ende des lang andauerndden Streits mit der Gewerkschaft. "Jetzt können wir gemeinsam nach vorne schauen und uns darauf konzentrieren, unseren Passagieren einen großartigen Sommer zu bieten", sagte ein Sprecher.