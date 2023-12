In 23 Minuten von Potsdam zum BER: Warum sich die Verbindung verzögert

Am 15. November wurde eine besonders schnelle Bahnverbindung von Potsdam zum BER ab dem 10. Dezember angekündigt. Doch daraus wird vorerst nichts. Es gibt eine Verzögerung von mindestens 50 Tagen, obwohl selbst Fahrpläne schon aushängen.

Die Brandenburger Landeshauptstadt sollte mit der Bahn zum Flughafen Berlin-Brandenburg eine besonders schnelle Verbindung bekommen. Das war der Plan, der vom Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) am 15. November 2023 per Pressemitteilung groß für den Fahrplanwechsel ab dem 10. Dezember angekündigt wurde.

Damit hätte die Brandenburgs Landeshauptstadt erstmals eine schnelle Schienenverbindung zu dem Flughafen, der immerhin auch in Brandenburg liegt. Der Clou: Die Deutsche Bahn sollte die oberen Bahnsteige von Pirschheide, Potsdams ehemaliger Hauptbahnhof, wieder eröffnen. Dann braucht eine Regionalbahn nur noch 23 Minuten, statt der sonst üblichen etwa 40 Minuten dauernden Verbindung.

Hintergrund ist, dass Regionalzüge von Potsdam aus nicht direkt auf den südlichen Berliner Außenring (BAR) kommen, an dem der Flughafen liegt. Es fehlen Verbindungskurven, an die im Zuge des Flughafenbaus nicht gedacht wurde. Also muss ein Flughafenzug von der Landeshauptstadt entweder erst mal durch Berlin über die langsame Stadtbahn oder einen Umweg (sogenannte Stichfahrt) nach Golm fahren, um dort die Richtung zu wechseln.

Doch mit Pirschheide liegt ein weiterer Bahnhof zwischen Golm und dem Flughafen. Nur anhalten konnten die Züge da seit Jahren nicht mehr. Nicht nur, weil die Bahnsteige außer Betrieb genommen wurden, sondern weil die Deutsche Bahn Oberleitungsmasten auf die ehemaligen Bahnsteiggleise gebaut hat, die sich nicht einfach zurückbauen ließen.

Wer im südlichen Bereich Potsdams wohnt, konnte als Fluggast oder Personal also nicht in Pirschheide einsteigen, der Zug fuhr dort einfach durch. Nur der untere Bahnsteig, den Flughafenzüge nicht sinnvoll nutzen können, ist noch im Betrieb. Mit der Wiedereröffnung sollte die Landeshauptstadt also eine neue Verbindung am 10. Dezember 2023 bekommen. Die neuen Fahrpläne hingen sogar schon aus.

Modernisierung Potsdam Pirschheide © Privat / Andreas Sebayang

Doch wer – wie der Autor dieser Zeilen – am 10. Dezember die groß angekündigte Verbindung nutzen wollte, stand vor einer Baustelle und wunderte sich über die schlechte Kommunikation aller Beteiligten. Nur am Potsdamer Hauptbahnhof war ein Zettel auszumachen, dass der fast vier Kilometer entfernte Bahnhof Potsdam Pirschheide (oben) nicht in Betrieb gehen wird.

Eine Aktualisierung der falschen Informationen beim VBB gibt es bis zum Stand des 20. Dezembers trotzdem nicht. Auf Nachfrage verwies der VBB bereits am 11. Dezember darauf, dass der VBB nicht für die Verzögerungen in Pirschheide oder die Informationen zuständig und der falsche Ansprechpartner sei. Wir sollten uns bitte an die Deutsche Bahn wenden.

Es wundert also nicht unbedingt, dass der VBB auf seiner Homepage weiterhin die neue Verbindung zwischen Pirschheide und dem Flughafen Berlin Brandenburg anpreist und zwischenzeitlich die Pressemitteilung vom 15. November auf den 11. Dezember umdatierte. Ein Tag nachdem der Bahnhof nicht in Betrieb ging, behauptet der VBB weiterhin etwas anderes.

Pressemitteilungskopf: Am 11. Dezember kündigte der VBB die Aktivierung von Pirschheide (oben) an. © VBB

Aufgrund offengebliebener Fragen wandte sich airliners.de noch am 11. Dezember an die Deutsche Bahn. Die bat um etwas Zeit und antwortete schließlich im Detail am 18. Dezember.

Komplexer Bahnhof

Die Situation ist nicht einfach. Das heruntergekommene Bahnhofsgebäude hat die Bahn etwa 2012 verkauft, wie eine Sprecherin gegenüber airliners.de sagte. Seither ist das ehemalige Bahnhofsgebäude eine Eventlocation. Das Jahr ist pikant, denn 2011 sollte der BER ursprünglich in Betrieb gehen. Dass der Bahnhof Pirschheide der Landeshauptstadt im Süden große Vorteile bringen würde, hätte den Beteiligten klar sein müssen.

Um die oberen Bahnsteige für die Flughafenverbindung wieder in Betrieb zu nehmen, muss die Deutsche Bahn also um das Bahnhofsgebäude herum bauen und zwei neue Treppen errichten. Dazu kommen Arbeiten an den beiden Außenbahnsteigen selbst sowie der Einbau zweier Fahrstühle.

Das war einmal Potsdams Hauptbahnhof. © Privat / Andreas Sebayang

Laut Deutsche Bahn begannen die Arbeiten in Pirscheide bereits im Sommer 2023 am unteren Bahnsteig, der den Zugang zu den oberen Bahnsteigen ermöglicht. Abgeschlossen ist aber selbst das nicht. Es ist eine teils enge Baustelle. Dazu kommt: Die Anlieferung der nötigen Treppenelemente verzögerte sich, so die Bahn.

Potsdam Pirschheide: Die gestrichelten Linien sind zurückgebaute Gleise. Der zweigleisige Abschnitt nutzt der RB22. © Openstreetmap Contributors

Die Deutsche Bahn verwies zudem auf bauliche Verzögerungen durch die aktuellen Temperaturen. Laut Meteoblue herrschten Ende November vor allem nachts bereits Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Als Folge können die beiden Bahnsteige, um eine schnelle Flughafenverbindung zu ermöglichen, bisher nicht in Betrieb gehen. "Wir bedauern, dass sich die Fertigstellung des Bahnhofs auf das Frühjahr 2024 verschiebt und entschuldigen uns bei allen Fahrgästen für die Unannehmlichkeiten.", so die Deutsche Bahn in ihrer Stellungnahme.

Die falschen Fahrpläne der RB22 mit der schnellen Flughafenverbindung will die Deutsche Bahn nun noch anpassen.

Personal: Verzögerung war absehbar

Erstaunlich ist die Abfolge. Rund 25 Tage vor dem Fahrplanwechsel wurde die Aufnahme der Verbindung groß durch den Verkehrsverbund angekündigt. Doch am 10. Dezember wurde eine verbleibende Bauzeit von rund 50 Tagen über einen Zettel im Potsdamer Hauptbahnhof angekündigt, dessen Korrektheit die Deutsche Bahn bestätigt hat.

Das ortskundige Personal wunderte sich darüber nicht. Schon vier Wochen vor dem Fahrplanwechsel war klar, dass der Termin nicht haltbar ist, wie airliners.de aus Bahnkreisen vor Ort erfuhr. Mit den dafür notwendigen Bauarbeiten wäre viel zu spät begonnen worden, so eine ortskundige Person zu airliners.de.

Da das Bahnhofsgebäude nicht mehr genutzt werden kann, braucht es neue Treppen. © Privat / Andreas Sebayang

Wann die noch fehlenden Bahnsteige konkret in Betrieb gehen, sagte die Deutsche Bahn nicht. Es bleibt also das "vsl. Februar" des Aushangs oder "Frühjahr" laut Stellungnahme. Dann bekommt auch die Landeshauptstadt ihren eigenen echten Flughafen-Express in Form des RB22.

Potsdam Pirschheide ist übrigens nicht der einzige Bahnhof an der Linie RB22, der für eine Flughafenanbindung praktisch wäre.

Mit dem Bahnhof Bergholz (b Potsdam) gäbe es zwischen Potsdam und dem Flughafen einen weiteren stillgelegten Stopp. Fluggäste aus Dessau oder Bad Belzig könnten hier leicht umsteigen. Stattdessen fahren die Züge durch diesen schon 1998 aufgegebenen Haltepunkt nur durch. Pläne für eine Reaktivierung gibt es nach Kenntnissen von airliners.de nicht.