Flughafen Münster/Osnabrück meldet Gewinn für 2022

Turbine eines Flugzeugs am Flughafen Münster/Osnabrück

Der Flughafen Münster/Osnabrück konnte sich im vergangenen Jahr schneller erholen als ursprünglich prognostiziert.

Wie der Flughafen jetzt mitteilt, wurde 2022 insgesamt 834.000 Fluggäste abgefertigt, was einem Wachstum von 130 Prozent entspricht.

Im Zuge dessen konnte der Flughafen erstmals seit 2012 wieder ein positives Betriebsergebnis ausweisen. Als EBITDA stehen nun 324.000 Euro in den Büchern.

Geschäftsführer Rainer Schwarz führte den Erfolg auf einen intensiven Transformationsprozess während Corona zurück. Personalstrukturen wurden verschlankt und insgesamt die Produktivität erhöht. Der Flughafen habe zudem gezielt investiert, um Betriebskosten zu senken.

So hatte Münster/Osnabrück unter anderem die Piste saniert und auf sparsame LED-Befeuerung umgestellt. Auch Solaranlagen wurden installiert. So wurde der Stromverbrauch am Platz um 40 Prozent gegenüber 2019 reduziert.

Zusätzlich habe man das "Non-Aviation-Geschäft" ausgebaut, zum Beispiel durch neue Mieter, Werbekonzepte und Passagierangebote.

Für das laufende Jahr 2023 geht Airport-Chef Schwarz von mindestens gleichbleibenden Passagierzahlen wie im Vorjahr aus. Im Mai habe der Flughafen zuletzt mit über 105.000 Fluggästen den höchsten Wert seit 2011 erreicht.

Der Flughafen werde voraussichtlich auch in diesem Jahr ein positives Betriebsergebnis erzielen.