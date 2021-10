Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden baut sein Winterangebot aus. Ryanair bietet neben den sieben bestehenden zwölf zusätzliche Ziele an. Die meisten sind südeuropäische Sonnenziele. Corendon fliegt vier Winterziele an, Wizz Air führt weitere drei zu ihren bestehenden fünf Strecken ein und Pobeda fliegt wieder nach Moskau, so der Flughafen.