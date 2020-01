20.000 Freiwillige sollen ab Ende April den BER testen

Der neue Berliner Airport BER soll vor seiner Eröffnung von rund 20.000 Freiwilligen getestet und alle Prozesse auf die Probe gestellt werden. Wie die Betreibergesellschaft FBB mitteilt, ist die Anmeldung dafür ab sofort möglich. Laut FBB wird am ersten Probebetriebstag am 29. April eine Bahnhofsevakuierung geprobt, weitere Tests fänden ab dem 23. Juni statt und endeten am 15. Oktober. Dabei sollten alle wesentlichen Nutzer zusammen mit den Komparsen die Flughafensysteme und Kernprozesse erproben. Der BER soll am 31. Oktober seinen regulären Betrieb aufnehmen.