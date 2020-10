1600 Fraport-Mitarbeiter wollen Abfindungsangebot annehmen

3000-4000 Stellen will Fraport im Zuge der Corona-Krise abbauen. Halb so viele Mitarbeiter wollen das vorliegende Abfindungsangebot annehmen. Ob es auch betriebsbedingte Kündigungen geben wird, soll sich am Jahresende zeigen.