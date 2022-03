Die Buchungsplattform Omio hat zum Frauentag die Namen von 400 Flughäfen untersucht: Nur 16 davon, also vier Prozent, tragen den Namen einer Frau, so zum Beispiel der Princess Juliana International Airport auf Sint Maarten, der Amelia Earhart Memorial Airport in den USA oder der Indira Gandhi International Airport in Delhi. Von 37 internationalen und regionalen Flughäfen in Deutschland trage kein einziger den Namen einer weiblichen Persönlichkeit, wie die ABCD Agency mitteilt.