Mehr als 1,1 Millionen Passagiere am BER über Ostern erwartet

Passagiere am Flughafen Berlin stehen Schlange an der Sicherheitskontrolle.

Über die Osterferien wird es am Hauptstadtflughafen BER wieder voll.

Die Betreiber rechnen ab diesem Freitag und über die folgenden zwei Wochen insgesamt mit rund 1,15 Millionen Passagieren, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte.

An den Hauptreisetagen – der Ferienbeginn am 2. April und das Ferienende am 16. April – würden jeweils rund 77.000 Fluggäste erwartet.

Den Reisenden empfehlen die Verantwortlichen, rund 2,5 Stunden vor Flugbeginn vor Ort zu sein und online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu buchen. Unter dem Namen "BER-Runway" bietet der Flughafen diese Möglichkeit an.

Reisende können hier online ein 15-minütiges Zeitfenster für die Überprüfung reservieren und damit mögliche Warteschlangen vor den regulären Sicherheitsspuren umgehen.

"Damit können Fluggäste die Dauer ihres Aufenthalts vor Ort stärker selbst bestimmen und somit stressfreier reisen", so der für den Betrieb verantwortliche BER-Geschäftsführer Thomas Hoff Andersson.