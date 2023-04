Fast 10.000 Starts und -Landungen von Privatjets am BER in 2022

Privatflugzeuge stehen am 6. Juni 2015 auf dem Flughafen Schönefeld auf ihren Parkpositionen. Viele Besucher des Finales der Fußball-Champions-League in Berlin reisten mit Business-Jets an.

Am Flughafen Berlin-Brandenburg sind im vergangenen Jahr fast 10.000 Privatjets beziehungsweise Geschäftsreiseflugzeuge gestartet oder gelandet.

Das geht aus einer Antwort der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen auf eine schriftliche Anfrage des Berliner Abgeordneten Ferat Kocak (Linke) hervor.

Demnach starteten und landeten im vergangenen Jahr 9850 Privatjets und Geschäftsreiseflugzeuge am BER - im Vergleich zu 8688 ein Jahr zuvor.

Abgefertigt wurden dabei 31.770 Passagiere, 2021 waren es 27.803 Passagiere - auf einen Flug kamen damit in beiden Jahren im Schnitt 3,2 Passagiere. Privatjets und Geschäftsreiseflugzeuge werden am Flughafen Berlin-Brandenburg am General Aviation Terminal abgefertigt. Nach BER-Angaben sind Regierungsflüge in den Zahlen nicht inbegriffen.

In ganz Deutschland sind Flüge mit Privatjets im vergangenen Jahr auf ein Rekordniveau gestiegen. Mitte Januar berichtete der Rechercheverbund von NDR und "Süddeutscher Zeitung" unter Berufung auf Eurocontrol, dass es mehr als 94.000 Starts von Business-Flugzeugen in Deutschland gab – etwa 8000 mehr als im Vorjahr. Fast drei Viertel der in Deutschland gestarteten Flüge seien kürzer als 500 Kilometer gewesen