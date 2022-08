"Die Benutzung des Luftraums durch Luftfahrzeuge ist frei" – so steht es im ersten Paragrafen des Deutschen Luftverkehrsgesetzes. Das besteht nun seit 100 Jahren. Matthias Hoopmann schaut sich an, wie sich das Gesetz über die Jahrzehnte zusammen mit der Luftfahrt entwickelt hat.

"Die Benutzung des Luftraums durch Luftfahrzeuge ist frei." Seit nun 100 Jahren prägt dieser Satz den ersten Paragrafen im Luftverkehrsgesetz. Verändert hat sich in dieser Zeit so Einiges. Steckte die Luftfahrt 1922 noch in den Kinderschuhen, so ist sie 100 Jahre später Triebfeder der Globalisierung und transportiert jährlich über eine Milliarde Passagiere allein in der EU. Luftfahrtberater Matthias Hoopmann reist zurück in der Zeit und beobachtet, wie sich das Luftverkehrsgesetz weiterentwickelt.

Springen wir zurück in die Zeit der Ursprünge des deutschen Luftverkehrsgesetzes (LuftVG). Den Wright-Brüdern gelingt 20 Jahre vor Inkrafttreten des Gesetzes erstmals ein Flug mit einem Luftfahrzeug, das sich über alle drei Achsen steuern lässt. 1909 überquert dann Louis Blériot als erster Pilot den Ärmelkanal mit seinem Luftfahrzeug Blériot XI.

Die Überquerung wird zelebriert. Schaulustige strömen in Massen zu dieser und vergleichbarer Veranstaltungen. Die Begeisterung für die Luftfahrt ist entfacht. Seine Eigenkonstruktion, die Blériot für die Überquerung nutzt, verkauft sich im Anschluss rund 800-mal. Damit zählt er zu den ersten kommerziellen Luftfahrzeugherstellern der Welt.

Vorgaben für den Flugbetrieb gibt es fast so lange, wie es Flugzeuge gibt

Bereits auf diesen ersten Veranstaltungen ist offensichtlich, dass es einiger Vorgaben für einen sicheren Flugbetrieb bedarf. Denn nicht selten muss die Polizei den Pionieren der Lüfte notwendigen Freiraum zum Starten oder Landen schaffen.

Und so dauert es nicht lange, bis die Verantwortlichen feste Zuschauerbereiche, vordefinierte Anflugkorridore und Vorgaben zu Sicherheitsabständen etablieren. Dazu kommen praktische Elemente wie feste Parkplätze, Restaurants und Verkaufsstände. Mit den Flugshows von damals wird bereits frühzeitig die Idee des Flughafens von heute geboren.

Über den Autor Matthias Hoopmann ist Aviation Consultant bei AviaCert. Nach seinem Master of Science der Wirtschaftswissenschaften absolvierte er die Ausbildung zum Fluglotsen und arbeitete anschließend als Tower- und Radarlotse. Nebenberuflich hat Matthias die PPL erworben und die ATPL-Theorie absolviert. Für AviaCert arbeitet er in Digitalisierungsprojekten, erstellt Sicherheitsbewertungen und bewertet die Konformität von Flughäfen, zum Beispiel in den Bereichen Apron Management Service oder Ground Handling. Kontakt

Die ambitionierten Piloten brauchen für die Flugshows im Jahr 1910 bereits eine Pilotenlizenz. Der Erwerb einer solchen Lizenz ist sicherlich nicht mit dem heutigen Aufwand für Lizenzanwärter zu vergleichen, doch will man frühzeitig sicherstellen, dass die nicht triviale Steuerung eines Luftfahrzeugs nur geeigneten Personen zugestanden wird. Der erste Weltkrieg beschleunigt die Entwicklung der Luftfahrzeuge und so überqueren ausgereifte und leistungsfähige Flugzeuge schon ab 1919 den Atlantik.

Das Pariser Luftfahrtabkommen als Grundstein internationaler Vorgaben

Der Luftverkehr wird zunehmend international und lässt staatenübergreifende Regelung in der Luftfahrt frühzeitig notwendig werden. Noch im Jahr der Atlantiküberquerung wird mit dem Pariser Luftfahrtabkommen der Grundstein internationaler Vorgaben gelegt, an dem sich 25 Jahre später auch die Icao (International Civil Aviation Organization) orientieren wird.

Die ersten Fluglinien florieren in den "Goldenen Zwanziger Jahren", in denen der Flugverkehr rapide zunimmt und fortan an vielen Flugplätzen gesteuert und mit Wetterinformationen versorgt wird.

Auch nationale Regelungen werden Stück für Stück in die Gesetzgebung implementiert. In Deutschland wird das Luftverkehrsgesetz ab dem 1. August 1922, also vor 100 Jahren, zur zentralen Rechtsquelle der Luftfahrt und tritt rund ein Jahr später in Kraft. Es enthält Vorgaben für Luftfahrzeuge, Luftfahrer, Flughäfen, Luftfahrtunternehmen, Luftfahrtveranstaltungen, dem Verhalten im Verkehr und der Haftung.

Letzteres wird im Warschauer Abkommen vom Oktober 1929 auf der internationalen Bühne einheitlich geregelt. In kaum einer anderen Branche sind Bemühungen um Harmonisierung derart prägend wie in der Luftfahrt und so bringen zahlreiche nationale und internationale Organisationen die zivile Luftfahrt mit ihren Bemühungen voran.

Für den standardisierten Flugbetrieb in Europa: Icao und Easa

Zwei der wichtigsten Organisationen für Europa sind die Icao und die Easa (European Union Aviation Safety Agency). Im Jahr 1944 wird die Icao als Teilorganisationen der UN gegründet und liefert mit den Sarps (Standards And Recommended Practices) Vorgaben und Empfehlungen, die für die Standardisierung der internationalen Luftfahrt bis heute von weitreichender Bedeutung sind.

Bevor die Gründung der Easa im Jahr 2002 diesen Prozess auf europäischer Ebene beschleunigt, treibt insbesondere die Weiterentwicklung des Strahltriebwerks den Luftverkehr voran und ermöglicht Reisen um die ganze Welt mit mittlerweile über 500 Passagieren in einem Airbus A380. Effizientere Luftfahrzeuge und deregulierte Rahmenbedingungen eröffnen in der Folgezeit vollkommen neue Möglichkeiten.

Aus der Faszination des Fliegens wird Normalität.

"Die Benutzung des Luftraums durch Luftfahrzeuge ist frei", so steht es noch heute, 100 Jahre nach der Urfassung, im ersten Satz von Paragraf eins des Luftverkehrsgesetzes. Eingeschränkt wird dieser Passus mittlerweile nicht nur durch nationales, sondern, liest man den ersten Paragrafen heute weiter, eben auch durch "im Inland anwendbares internationales Recht, durch Rechtsakte der Europäischen Union und die zu deren Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften".

Mehr Sicherheit, mehr Aufwand

Für Flughäfen, Luftfahrtunternehmen oder Behörden können insbesondere neue, verpflichtend umzusetzende Anforderungen der Easa zu merklichen Anstrengungen führen. Heute fordert die Easa beispielsweise umfassende Managementsysteme, Trainingskonzepte für Mitarbeitende, präzise ausgearbeitete Prozesse zur Abfertigung von Luftfahrzeugen oder eine vorgabenkonforme Infrastruktur. Damit wird die Sicherheit erhöht, aber auch der Aufwand.

Die Entwicklung der Luftfahrt schreitet unabhängig dieser Vorgaben voran. Neuartige Fortbewegungsmöglichkeiten mit batteriebetriebenen Drohnen oder die Beförderung von Passagieren ohne Piloten sind hier nur der Beginn der nächsten, hoffentlich ähnlich faszinierenden 100 Jahre Luftverkehr.

Die Frage, ob der Beginn von Paragraf eins des Luftverkehrsgesetzes auch den Flug in das nächste Jahrhundert unbeschadet übersteht, mag jeder selbst für sich beantworten.